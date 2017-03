Trump-ultimatum til Kongressen

– Forhandlingene er over, nå er det tid for å stemme, var beskjeden fra presidentens nærmeste menn etter tøffe samtaler i Det hvite hus i går kveld.

Da hadde Trump hatt besøk av representanter for alle fraksjoner i det republikanske partiet i løpet av dagen.

Trumpadministrasjonens helseforsikringsreform, «American Health Care Act», er død hvis den ikke kommer over dette første hinderet i Representantenes hus.

Republikanerne har et solid flertall, så det er uenighet innad i partiet som er utfordringen.

Les også: Trump tar fra de fattige og gir til de rike

Les også: Hva er det med Trump og Russland?

Trump spiller høyt

I de nøyaktig sju årene siden Obamas «Affordable Care Act» ble vedtatt, har republikanerne i Kongressen hatt «repeal and replace», avskaff og erstatt Obamacare som sin desiderte hovedsak.

Nå har de flertall i Kongressen og en president som har solgt millioner av boka "Kunsten å forhandle". Likevel sliter de allerede i starten på prosessen.

Ved å stille ultimatum spiller Trump ekstremt høyt. Selv etter det siste møtet på presidentens kontor i går kveld, var det ikke klart om det er flertall for det som etter hvert bar preg av et kompromiss.

Tidligere president Barack Obama sier han er tilhenger av endringer som gjør loven bedre. Han mener loven vil bli bedre dersom den blir billigere for staten samtidig som flere får dekning. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP

Høyresiden har fått gehør

Lederen i Freedom Caucus, Mark Meadows, befinner seg nå i en nøkkelposisjon i Representantenes hus. Han representerer en gruppe på rundt 30 folkevalgte. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

Høyresiden blant republikanerne i Kongressen, organisert i gruppen «Freedom Caucus», skal ha fått gjennomslag for flere av sine hovedkrav i de interne forhandlingene:

Det vil ikke lenger bli stilt noen minimumskrav til hva en forsikringspakke skal inneholde. Obamacare utvidet minimumspakken kraftig, slik at den omfattet både svangerskaps- og fødselskontroll, behandling for rusmisbruk og psykiske problemer og preventive legesjekker. Men det gjorde også de billigste forsikringene på markedet dyrere enn før. Det opprinnelige forslaget inneholdt noen minimumskrav.

til hva en forsikringspakke skal inneholde. Obamacare utvidet minimumspakken kraftig, slik at den omfattet både svangerskaps- og fødselskontroll, behandling for rusmisbruk og psykiske problemer og preventive legesjekker. Men det gjorde også de billigste forsikringene på markedet dyrere enn før. Det opprinnelige forslaget inneholdt noen minimumskrav. Det skal være mulig å kreve at folk som er forsikret under helseprogrammet Medicaid må jobbe for å få støtte. Medicaid dekker fattige amerikanere, og ble utvidet til å omfatte 11 millioner tidligere uforsikrede under Obamacare.

Freedom Caucus skal derimot ikke ha fått gjennomslag for et umiddelbart, større kutt i Medicaid programmet.

De vil også fjerne kravet til forsikringsselskapene om å forsikre folk med tidligere, alvorlige sykdommer.

Presidenten lovte i valgkampen at det ikke ville skje.

Pillen sukret for de moderate

De moderate i partiet, organisert i «Tuesday Group», har til gjengjeld fått litt når det gjelder skatt.

I det opprinnelige forslaget ble det foreslått å fjerne en ekstra skatt på 0,9 % for amerikanere som tjener over 200.000 dollar, eller par med en samlet inntekt over 250.000 dollar.

Skatten ble innført med Obamacare og skulle bidra til å finansiere Medicare, et helseforsikringsprogram for amerikanere over 65 år og handikappede.

I kompromisset er det foreslått å beholde denne skatten i 6 år til.

Den republikanske kongressdelegaten Charlie Dent fra Pennsylvania tilhører tirsdagsgruppen. De beskrives som moderate, og er mer eller mindre fornøyd med den nye utgaven av helseloven. Foto: CHIP SOMODEVILLA / AFP

Men de har ikke fått gehør for å øke subsidiene til forsikringspremier for eldre og folk med ekstra lav inntekt, sammenliknet med forslaget fra den republikanske ledelsen i Kongressen.

Adgang til forsikring erstatter forpliktelse

Helseminister Tim Price forsikrer igjen og igjen at adgangen til helseforsikring skal bli billigere og bedre. Reformen innebærer blant annet følgende:

Unge friske mennesker får lavere premier. På den måten håper Trumpadministrasjonen å få flere friske amerikanere til å tegne forsikring.

På den måten håper Trumpadministrasjonen å få flere friske amerikanere til å tegne forsikring. Eldre må regne med å betale mer, ifølge Budsjettkontoret i Kongressen

Stans i all føderal støtte til Planned Parenthood , en ideell organisasjon med 650 klinikker for fødselskontroll og kvinnesykdommer. Rundt halvparten gjennomfører også aborter. Moderate republikanere er uenige i dette punktet.

, en ideell organisasjon med 650 klinikker for fødselskontroll og kvinnesykdommer. Rundt halvparten gjennomfører også aborter. Moderate republikanere er uenige i dette punktet. Skattelette for velstående amerikanere , blant annet fjerning av en 3,8 % skatt på utbytte av kapital og andre investeringer.

, blant annet fjerning av en 3,8 % skatt på utbytte av kapital og andre investeringer. Gradvis reduksjon i føderale overføringer til helseprogrammet for fattige amerikanere, Medicaid. Dette punktet er problematisk for mange republikanere som trenger stemmene fra amerikanere som er avhengige av Medicaid. 31 stater brukte muligheten til å utvide programmet under Obamacare.

24 millioner flere uten forsikring

Det partipolitisk uavhengige Budsjettkontoret i Kongressen fastholdt i går at 24 millioner flere amerikanere vil være uten helseforsikring i 2026, sammenliknet med hva som ville vært situasjonen med dagens Obamacare.

Det har skremt mange republikanske kongressmedlemmer som er avhengige av gjenvalg allerede neste år.

På den annen side regner Budsjettkontoret med at budsjettunderskuddet reduseres med 150 millioner dollar i løpet av de neste ti årene, sammenlignet med hva det ville vært med Obamacare.

Elizabeth Warren er en av de demokratiske senatorene i Senatet som lover kraftig motstand mot den nye helseloven. Det er ventet at utkastet, dersom det går gjennom Representantenes hus, vil bli endret for å få godkjennelse i det andre kammeret. Foto: ALEX WONG / AFP

Usikker vei videre

Det er fortsatt svært usikkert om det er mulig å få flertall for forslaget i dag.

Minst 216 republikanere må stemme for i Representantenes hus.

President Trump skriver i sin bok "Kunsten å forhandle" om ultimatum som en effektiv forhandlingsstrategi.

I dette tilfellet står ikke bare hans politiske prestisje og troverdighet på spill. For speaker Paul Ryan mener mange det blir vanskelig å fortsette om ikke forslaget passerer denne første avstemmingen.

Deretter venter nemlig Senatet, som i utgangspunktet var ventet å være et vanskeligere hinder.

Republikanerne har nemlig ikke nok stemmer til å hindre såkalt filibuster, det vil si endeløse debatter som i realiteten kan stanse reformen.

Planen som nå ligger på bordet er dessuten bare første del av den tretrinnsraketten som er republikanerne mener må til for å "avskaffe og erstatte" Obamas helseforsikringsreform.

Alternativet: Tilbake til Obamacare

President Trumps trussel om å droppe hele reformen og la Obamacare være i fred er det nok mange som har vanskelig for å ta alvorlig.

Nyhetsbyrået Ap siterer budsjettdirektøren i Det hvite hus, Mick Mulvaney, som har uttalt at presidenten ønsker "å gå videre, samme hva resultatet er".

Men er det én ting republikanerne i Kongressen forventer av sin president, så er det at han bidrar til å sende Obamacare over i historien.