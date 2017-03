President Donald Trump viser at han holder hva han lover.

Den skissen til budsjett som han har lagt frem, står på to ben. Det ene er løftene han ga i valgkampen og som gjorde at folk stemte på ham, det andre er slagordet «America First».

Hans støttespillere blir tilgodesett og omverdenen må i større grad klare seg selv.

Trumps 50 første dager som twitterpresident Du trenger javascript for å se video.

Et anti-Obama budsjett

Den som har størst grunn til å være misfornøyd i dag, er tidligere president Barack Obama. Mye av det han sto for blir redusert. I tillegg økes de programpostene Obama ikke prioriterte kraftig.

Den største taperen er Miljøverndepartementet (Environmental Protection Agency) som får en budsjettkutt på 31 %.

Klimaskeptikeren Trump har lenge antydet at EPAs arbeid er sløsing med offentlige midler. Det bevilges mindre penger til forskning på ren luft og miljøvennlig energi.

Ren luft kan bli en kampsak i budsjettkampen. Foto: Tom Stromme / AP

Den andre taperen er utenriksdepartementet og USAs diplomatiske stasjoner.

Når Trumps politikk er å sette Amerika foran alt og alle, så er det naturlig med færre ambassader, mindre bistand og redusert deltagelse i FNs mange aktiviteter.

«Dead on Arrival!»

Som president for republikanerne har Donald Trump støtte i Kongressen, der det republikanske partiet har flertall i begge kamrene. Men Trump er en svært uvanlig republikaner og flere av hans egne partifeller har allerede varslet at enkelte forslag er dødfødte og aldri vil få flertall.

En velger i Nashville viser sin støtte til president Trumps "America First" prosjekt denne uken. Foto: Andrea Morales / AFP

Trump tenker på sine velgere, mens den enkelte folkevalgte har sitt eget gjenvalg å tenke på. Da kan det være politisk selvmord å stemme for et budsjett som inneholder kutt i velferdsprogrammer som rammer den enkelte.

Trump foreslår – Kongressen vedtar!

Det budsjettforslaget Trump har presentert er mer et forslag enn et budsjett. Ingen forventer at en nyvalgt president skal legge frem et gjennomarbeidet og fullstendig budsjett etter åtte uker.

Han har frist til mai og budsjettåret begynner 1. oktober.

Når det endelige forslaget foreligger, begynner hestehandlingen. Mye vil bli endret, men retningen vil ligge fast. Trump er opptatt av kampen mot IS og innbyggernes sikkerhet.

Derfor er Forsvarsdepartementet og Grensekontrollen budsjettvinnere i 2017.

Pentagon er den store vinneren i Donald Trumps første budsjett. Foto: Jon Elswick / AP

Demokratenes dilemma

Ingen nyvalgt president har vært så upopulær etter åtte uker som Donald Trump.

Forklaringen er at opposisjonen ofte gir nyvalgte presidenter arbeidsro. Det har ikke skjedd med Trump. Han er populær blant sine egne og republikanerne, men aktivt mislikt av demokratene. I budsjettforhandlingene kan de få et problem.

Republikanerne er tradisjonelt mot store offentlige utgifter, mens demokratene har vært tilhengere av en sterk og aktiv stat.

I valgkampen lovte Trump å bruke 1 trillion dollar (8.5 billioner kroner) på å oppgradere infrastrukturen i landet – veier, flyplasser, jernbaner osv.

Det er få spor av dette løftet i budsjettskissen.

Budsjettet ble lagt frem klokken 0700 lokal tid i Washington, D.C. – etter at hovedtrekkene ble lekket i går. Foto: MARK WILSON / AFP

Uansett vil demokratene bestemme seg for om de vil stemme for tiltak de egentlig støtter, og dermed redde Trump fra forslag hans egne partifeller i stor grad kan komme til å stemme mot.

«Show off!»

Enkelte folkevalgte har gitt uttrykk for at presidenten bruker budsjettutkastet til å drive politikk.

Trumps forslag vil kunne føre til masseoppsigelser i en rekke departementer, noe han har uttalt er halve vitsen: Å redusere antall ansatte Washington-byråkrater.

Den demokratiske senatoren Patrick Leahy sier til Washington Post at dette er spill for galleriet:

«Jeg tror en av grunnene til at de kommer med disse forslagene (store kostnadskutt), er at de vet at de aldri vil bli vedtatt i Kongressen. De vet det vil bli en katastrofe for deres eget parti hvis så skjedde. Det ville bli et stort samtaletema. Det kunne faktisk tvitres».