Ingen røyk uten ild, er ordtaket mange demokrater tyr til her i Washington om dagen.

Rikelig med røyk omslutter fortsatt forholdet mellom Trump, hans nærmeste rådgivere og Russland, og det siste døgnet har den blitt enda tjukkere.

Mannen som sitter på toppen av justisdepartementet og har ansvar for både FBI og andre etterforskningsorganer hadde selv to møter med Sergej Kisylak, den russiske ambassadøren til USA, under valgkampen.

Da var Jeff Sessions Donald Trumps viktigste utenrikspolitiske rådgiver.

Da den tidligere senatoren ble spurt om dette i godkjenningshøringen for justisministerposten, svarte han at han ikke hadde hatt slike møter før han mumlet noe om at han var blitt «kalt en kampanjerådgiver et par ganger.»

Sessions møtte den russiske ambassadøren som senator og ikke som Trump-rådgiver, sier kommunikasjonssjefen hans til NBC.

Men kommentatorer og demokrater her mener det ikke holder.

For møtene fant altså sted mens Sessions spilte en sentral rolle i Trumps valgkamp. Han var den første senatoren som stilte seg bak Trump, og han møtte den russiske ambassadøren både under Republikanernes landsmøte i juli i fjor og i september da hackinganklagene mot Russland var på topp.

Skjuler Trump noe?

Det Sessions-saken først og fremst gjør er å øke mistenksomheten rundt President Trumps eget forhold til Russland.

Hvorfor kan ikke bare medarbeiderne hans si rett ut at de hadde kontakt med den russiske ambassadøren?

Har de noe å skjule eller skjuler de noe på vegne av sjefen sin?

Sikkerhetsrådgiver Michael Flynn måtte gå av etter å ha løyet telefonsamtaler og tekstmeldinger med den samme ambassadøren.

Konspirasjonsteoriene svirrer igjen her i Washington.

En av dem er om Trumps folk ble bedt av Russland om å skjule sin kontakt med ambassadøren, og om det var fordi russerne sitter på informasjon om president Trump som kan brukes mot ham.

Gang på gang har Trump selv han avvist at han har noe å skjule i forhold til Russland. Han har sagt at han ikke har forretningsinteresser der og at han ikke har noe forhold til Putin.

Da CNN i januar rapporterte om notatet som hevdet at russerne har informasjon om Trump de kunne bruke til å presse ham, eksploderte den nyvalgte presidenten.

Trump nektet CNNs reporter å stille spørsmål på pressekonferansen sin og har siden kalt TV-selskapet en falsk nyhetsaktør.

Men presidentens kritikere har aldri fått klare svar om kontakten med Russland, og nå prøver altså nok sentral person i administrasjonen å skjule at han har hatt møter med ambassadøren.

De siste ukene har også Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort dukket opp i spaltene her. Manafort ble sparket sommeren 2016 fordi det ble spekulert i om den tidligere lobbyisten med mange kontakter i Russland han hadde mottatt millioner under bordet da han var konsulent for ukrainske politikere.

Paul Manafort fikk sparken etter spekulasjoner om kontakten med Russland i fjor sommer. Foto: Chip Somodevilla / AFP

Demokratene vil se Trumps selvangivelser

Demokratenes senator Debbie Stabenow ber i dag på MSNBC Trump om å offentliggjøre ligningsopplysningene sine slik han har nektet å gjøre i flere år.

Trump har siden han startet valgkampen nektet å legge fram selvangivelsens sine. Mange lurer på om det er fordi det ligger forbindelser til Russland begravet der.

Ingenting er bevist, men alt hemmelighetskremmeriet får spekulasjonene til å løpe løpsk.

Republikanere krever svar fra Trump

Flere sentrale republikanere med en av partiets kongressleder Kevin McCarthy i spissen mener Sessions må trå tilbake for enhver etterforskning om Russlands mulige innblanding i presidentvalget her i fjor høst.

Senator Lindsay Graham vil ha en uavhengig gransking av Russland aktiviteter i den amerikanske valgkampen.

– Putin forstyrrer demokratier overalt. Jeg vil vite hva som skjedde mellom Trump-kampanjen, Clinton-kampanjen og Russland. Trump har en blindsone når det gjelder Russland, sier Graham til CNN.

Demokrater med minoritetslederne Chuck Schumer og Nancy Pelosi i spissen krever at justisministeren må å gå av, et krav de neppe vil få gjennomslag for.'

Sessions-saken vil imidlertid øke presset på republikanerne om å oppnevne en uavhengig etterforsker.

Trump svekket igjen

Det er uendelige mengder spørsmål også rundt hackingen av det demokratiske partiet og hvilken kontakt Trumps folk samtidig hadde med Russland.

New York Times skriver at Obamas folk brukte sine siste dager i Det hvite hus på å sikre bevis rundt Russland-kontakten ved å spre informasjon om den til mediene og til kontakter i Europa.

Det er kanskje heller ikke tilfeldig at Sessions-avsløringen dukket opp i Washington Post et døgn etter at Trump hadde fått positiv omtale for sin første tale til kongressen.

Trump styrket handlingsrommet sitt denne uka gjennom denne talen.

Men den lite konstruktive og hemmelighetsfulle tilnærmingen til alle spørsmålene om Russland blir et stadig større problem for ham.