Trump truer med å kutte støtten til WHO. Hvilke konsekvenser får det?

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Verdens helseorganisasjon (WHO) kaller seg en internasjonal beskytter av helse. Med koronapandemien har organisasjonen møtt sin største utfordring noensinne.

Nå truer USAs president med å kutte støtten til WHO.

Gjør han alvor av det, betyr det kutt i budsjettene, men også at amerikanske leger og forskningsmiljøer vil bidra mindre til den internasjonale helseorganisasjonen.

Det vil trolig svekke kampen mot koronaviruset.

FRA KINA TIL GENEVE: Innbyggerne i Beijing følger med på Xi Jinpings tale til Verdens helseorganisasjon (WHO). Nå har kinesiske myndigheter stengt byen Shulan på grunn av et utbrudd av koronavirus. Foto: Greg Baker / AFP

Verdens største bidragsyter

USA er verdens største bidragsyter til WHO. Landet står for omtrent 15 prosent av organisasjonens samlede budsjett.

Et kutt vil få store konsekvenser, ikke minst for internasjonalt samarbeid og helseberedskap, forklarer seniorøkonom Hans Jørgen Gåsemyr, forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) og Universitetet i Bergen.

– Mange aktører i verden kan komme inn og spytte inn penger. Men hvis USA kutter støtten lenge eller permanent, vil det gå ut over effektiviteten i mange former for internasjonalt helsesamarbeid, sier Gåsemyr.

– Dersom WHO ikke skal kunne gi eller få råd og innspill til og fra USA i en slik situasjon, så vil det internasjonale samarbeidet bli skadelidende, sier Gåsemyr.

Hva gjør WHO?

WHO er den ledende internasjonale samarbeidsorganisasjonene for helse. WHOs mandat er å forbedre helsa til verdens befolkning. Helse defineres som fysisk, mental og sosialt velvær, ikke bare fraværet av sykdom.

Organisasjonen skal ha oversikt over og samle informasjon til enhver tid om sykdommer og helsesystemer i ulike land. Organisasjonen samler inn informasjon om viruset, hvordan det sprer seg og hvor syke folk bli. De driver også utvikling og bistand i fattige land, og koordinerer forskning.

194 STATER: WHOs logo. I dag er 194 stater medlemmer av organisasjonen. Foto: Fabrice Coffrini / AFP

Hvem er medlemmer av WHO?

WHO ble etablert i 1948 for å koordinere og ta vare på internasjonal helse. I dag er 194 stater medlem av WHO.

Taiwan er ikke medlem. Årsaken til det er at landet ikke er medlem av FN, fordi Kina nekter å anerkjenne Taiwan som selvstendig stat.

Alle medlemsland har forpliktet seg til å rapportere overraskende utbrudd av sykdommer til WHO. Kina rapportere flere tilfeller av en lungesykdom til WHO 31. desember 2019. 4. januar i år la organisasjonen ut denne meldingen på Twitter:

Har land trukket støtten til WHO tidligere?

Det har skjedd flere ganger at medlemsland ikke har betalt det de har forpliktet seg til.

Under den Kalde krigen trakk Sovjetunionen seg ut av organisasjonen, og da de ble med igjen i 1955, søkte de om å få betale mindre. Det fikk de.

Deler av WHOs budsjett er frivillig, og organisasjonen har stadig vært på konkursens rand.

Trump beskylder WHO for å være Kinas marionett. Stemmer det?

Nei, sier seniorforsker Gåsemyr.

Han mener vi fortsatt vet for lite om hva som skjedde i de tidlige ukene av koronautbruddet til å vurdere om håndteringen har vært god nok.

Gåsemyr sier USAs trusler følger et mønster under Donald Trump som president: USA har tidligere trukket landet ut av den globale klimaavtalen, FNs kulturorgan Unesco, Iran-avtalen, og nå kanskje WHO.

Hvorfor kommer denne trusselen fra Trump akkurat nå?

I et brev publisert på Twitter, adressert til WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus, beskylder Trump WHO for dårlig arbeid og Kina for å ha holdt tilbake informasjon om pandemien.

Trump ga organisasjonen en tidsfrist på 30 dager på å forbedre seg, før han vil gjøre det midlertidige kuttet i støtten permanent.

Donald Trump har fått mye kritikk for sin egen håndtering av koronakrisen i eget land. Over 90.000 mennesker er døde, og 1,5 millioner registrert smittet i USA.

Fem millioner mennesker over hele verden er registrert smittet av det dødelige viruset, som så langt har tatt livet av 350.000 mennesker.