Stemningen har vært svært amper og hissig etter at svarte George Floyd døde da han ble pågrepet av politiet i Minneapolis mandag.

Det som begynte som fredelige demonstrasjoner har blitt til en protestbølge mot politivold og rasisme i USA, og de siste dagene har voldelige sammenstøt og plyndring blitt den nye virkeligheten i en rekke amerikanske storbyer.

Mange byer, inkludert Los Angeles og Chicago, utvider portforbudet for millioner av mennesker og har kalt ut nasjonalgarden i påvente av en ny natt med uroligheter.

DEMONSTRERER: Tusenvis av demonstranter har samlet seg utenfor Det hvite hus. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

Stemplet som terrororganisasjon

Utenfor Det hvite hus, der tusenvis av demonstranter hadde samlet seg, så det ut til å gå rolig for deg søndag ettermiddag.

Fra innsiden av Det hvite hus har president Donald Trump og hans regjering opplyst at den antifascistiske Antifa-bevegelsen vil bli erklært som en terrororganisasjon.

Presidenten anklager Antifa og det han omtaler som radikale venstregrupperinger, for å stå bak de voldsomme opptøyene som har preget USA de siste dagene.

Det er ikke klart hvor mange fra gruppen, om noen, som har deltatt i opptøyene.

Politiet har brukt tåregass og gummikuler for å dempe urolighetene, og i flere byer har tilfeldige mennesker og journalister blitt truffet av gummikuler.

BILBRANNER: Lørdag ble en rekke politibiler har blitt påtent i Los Angeles. Politiet skjøt gummikuler mot demonstranter i storbyen. Foto: Mario Tama / AFP

Mange pågrepet

I New York ble om lag 350 personer pågrepet natt til søndag, mens 30 politifolk ble skadd i sammenstøtene. I Los Angeles pågrep politiet like under 400 personer samme natt.

Politisjef Michel Moore sier det var en «kolonne av biler» som kjørte rundt for å plyndre forretninger i byen.

Urolighetene har spredt seg fra Minneapolis til byer som Atlanta, Washington D.C., Philadelphia, Denver, Cincinnati, Portland, Los Angeles og flere andre.

I Minneapolis ble det lørdag kveld demonstrert for femte dag på rad med ildspåsettelse, plyndring og ødeleggelse.