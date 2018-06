Trump trekker amerikansk signatur fra G7-slutterklæring

Trumps begrunnelse for avgjørelsen er det han kaller «falske påstander» fra Canadas statsminister Justin Trudeau under en pressekonferanse lørdag kveld. Samtidig kaller han Trudeau både «svak og uærlig».

TRUMP OG TRUDEAU: Donald Trump og Justin Trudeau i samtaler under G7-møtet i Canada fredag 8. juni. Foto: Leon Neal / AFP

Canadas statsminister sa sent lørdag kveld at alle G7-landene har undertegnet slutterklæringen for møtet, til tross for handelsspenninger med USA.

Det virket dermed som om G7-landene var enige om den felles erklæringen på alle punkter, med unntak av klima, der USA ikke var med.

Raser på Twitter

Natt til søndag norsk tid har derimot pipa fått en annen låt for USAs president Donald Trump.

– Statsminister Justin Trudeau var så mild da vi møttes under G7-møtet, for så å holde en pressekonferanse etterpå hvor han sier: «USAs toll er fornærmende» og at han «ikke vil bli presset». Veldig uærlig og svakt. Vår toll er et svar på hans 270 prosent på meieriprodukter, skriver den amerikanske presidenten.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Tweeten var et svar til Trudeau, som under pressekonferansen lørdag sa at Canada med «fasthet» vil iverksette gjengjeldende tiltak mot USAs stål- og aluminiumstoll 1. juli.

ENIGE: Angela Merkel, Donald Trump, Emmanuel Macron og Justin Trudeau (med ryggen til) møtte pressen under G7-møtet i Quebec. Foto: Yves Herman / Reuters

– Canadiere er høflige, men vi vil heller ikke bli presset, sa Trudeau.

Natt til søndag i en ny twitter-melding, få minutter etter den første, skriver president Trump:

– Begrunnet med Justins falske erklæring på pressekonferansen, og det faktum at Canada koster våre bønder, arbeidere og selskaper mengder med toll, har jeg instruert representanter for USA til ikke å godkjenne sluttavtalen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Trump hadde tidligere lørdag signert den felles uttalelsen, godkjent av alle de sju G7-landene, til tross for handelsuenighetene.

I en uttalelse natt til søndag skriver den canadiske Statsministerens kontor at: «Vi fokuserer på alt vi har oppnådd her på toppmøtet. Statsministeren sa ingenting han ikke har sagt før – verken i offentlige eller i private samtaler med presidenten».

Til DPA opplyser en talsperson for EU-president Donald Tusk at EU vil forholde seg til avtalen også uten amerikansk støtte.

Trump er for øyeblikket på vei til Singapore i presidentflyet Air Force One, hvor han tirsdag skal møte Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Presidenten er ventet å være på plass i Singapore i løpet av søndag.

Slutterklæringen

Slutterklæringen fra møtet i klubben for verdens rikeste demokratier er vanligvis nesten klar når stats- og regjeringssjefene møtes. Deretter følger to dager med av håndtrykk, smil og fotoseanser.

Donald Trump og Justin Trudeau tar hverandre i hendene under G7-møtet i Canada. Foto: Evan Vucci / AP

I år har situasjonen vært en annen. Diplomater og tjenestemenn forhandlet lenge bak lukkede dører, mens USAs president Donald Trump forlot møtet for å dra til Singapore.

Samtidig med at han forlot møtet utenfor Quebec sa USAs president at toll- og handelsstriden mellom landene er langt fra løst. Men Trump avviste at forholdet mellom de sju landene var dårlig.

Virket fornøyd

Canadas statsminister Justin Trudeau sa lørdag kveld under pressekonferansen, der han erklærte at alle G7-landene hadde signert sluttavtalen, at lederne i helgen har brettet opp ermene og funnet en tekst de kan være enige om. Avtalen de var blitt enige om omhandlet et bredt spekter av temaer.

President Donald Trump virket i Twitter-meldinger lørdag kveld fornøyd med utfallet av G7-møtet.

Foto: Ludovic Marin / AFP

– Forlot akkurat G7-møtet i vakre Canada. Gode møter og forhold med de seks landenes ledere, særlig siden de vet at jeg ikke kan tillate dem å ilegge store tollavgifter og handelshindringer på amerikansk handel, skriver Trump på Twitter.

– Etter mange tiår vil rettferdig og gjensidig handel skje, fortsetter den amerikanske presidenten.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Men bare to timer etter statsminister i Canada Justin Trudeaus tale, lød presidentens Twitter-meldinger en annen tone.

På G7-møtet i fjor på Sicilia varslet Trump nye tider da han ikke ville skrive under på at USA, som de andre G7-landene, ville fortsette å stå ved sine klimaforpliktelser i Parisavtalen. Senere trakk han som kjent USA ut av avtalen.

Kort levetid

I den åtte sider lange slutterklæringen som lørdag ble signert av alle G7-landene, sto det at de var enige om anerkjenne behovet for «fri, rettferdig og gjensidig fordelaktig handel», samt å arbeide mot proteksjonisme.

UNDERTEGNET SLUTTERKLÆRING: Canadas statsminister Justin Trudeau kunne lørdag erklære at alle G7-landene hadde underskrevet slutterklæringen for møtet. Foto: Yves Herman / Reuters

Ifølge nyhetsbyrået AFP, ble G7-landene også enige om å modernisere Verdens handelsorganisasjon (WTO). Og i erklæringen sto videre at landene vil sikre at Irans atomvåpenprogram forblir fredelig, og G7-landene krever at Russland slutter å undergrave demokratiet.

G7-landene ville også bruke over 23 milliarder kroner på utdanning av jenter. I tillegg ville de skaffe penger til å fremme kvinners posisjon i utviklingsland, skriver NTB.