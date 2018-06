Trump om sine krav til G7: – Vi er sparegrisen alle robber

– Vi er som en sparegris alle robber, men det skal det bli en slutt på, sier president Donald Trump på lørdagens pressekonferanse.

Trump krever at det må bli slutt på urettferdige handelsavtaler, og gir skylden til G7-landenes tidligere ledere.

– Det var ingen grunn til at dette skulle skje. Jeg gir skylden til tidligere ledere, men jeg må applaudere dem for å klart å inngå gode avtaler for sine egne land, men som har vært dårlige for USA, sier Trump.

Ifølge den amerikanske presidenten skal landene ha kommet til en enighet om mer rettferdige handelsavtaler.

– På møtet snakket jeg mye om klarhet. Vi vil at andre land skal tilby en rettferdig tilgang på markedet. Vi vil gjør det vi kan for å beskytte industriarbeidere fra urettferdige avtaler. Vi har blitt utnyttet i flere tiår, men det stopper nå, sier Trump.

Slutterklæringen fra møtet i klubben for verdens rikeste demokratier er vanligvis nesten klar når stats- og regjeringssjefene møtes. Deretter følger to dager med av håndtrykk, smil og fotoseanser.

I år er situasjonen en annen. Diplomater og tjenestemenn forhandler fortsatt bak lukkede dører, mens USAs president Donald Trump forlater møtet tidlig.

Ifølge en kilde i Det hvite hus har partene ikke gitt opp håpet om å bli enige om en tekst før Trump reiser fra Canada, skriver NTB. Vedkommende ville imidlertid ikke avkrefte meldingene om at USA protesterer mot formuleringen «regelbasert internasjonal orden».

Dette konseptet har tidligere vært ukontroversielt i G7, en gruppe som ble etablert i 1975 for kjempe for nettopp dette.

Hvis G7-landene ikke klarer å bli enige om et sluttkommuniké, eller hvis de blir enige om et kompromiss der språket er vannet ut for å ta høyde for Trumps nasjonalistiske tilnærming der USA skal gå først, vil møtet først og fremst bli husket for tollstrid og Trumps overraskende utspill om slippe Russland inn i varmen igjen.