Trump tok drapssiktet 17-åring i forsvar

Det skjedde på en pressekonferanse i Det hvite hus mandag kveld.

Presidenten ville ikke fordømme handlingen til 17 åringen da han ble spurt av journalister om han ville gjøre det.

– Vi undersøker det, det var en interessant situasjon. Dere så det samme klippet som jeg så. Han prøvde å komme seg unna dem, så det ut som, og han falt, og de angrep ham veldig voldelig.

– Det er under etterforskning, men jeg antar at han var i skikkelig trøbbel og han ville nok ha blitt drept, men det er under etterforskning, sa presidenten.

På spørsmål om han mener at privatpersoner burde ta til våpen under opptøyer svarte presidenten følgende.

– Jeg tror at politiet bør ta seg av det, vi må gi politiet vårt verdigheten tilbake, sa Trump.

Det har vært bråk og opptøyer i Kenosha siden Jacob Blake ble skutt av politiet. Foto: Brendan Mcdermid / Reuters

Skjøt tre personer

17-åringen er siktet for drap på to personer og for å ha skadet en annen.

Natt til onsdag i forrige uke skal han ha skutt tre personer under demonstrasjoner i Kenosha i delstaten Wisconsin.

Byen Kenosha har vært preget av bråk og opptøyer etter at Jacob Blake ble skutt og alvorlig skadet av politiet.

Videoer viser skytingen

Den 17 år gamle Trump-tilhengeren skal ha reist til Kenosha for å beskytte byen mot opptøyer, bevæpnet med en halvautomatisk rifle.

Hendelsesforløpet rundt skytingen er delvis dokumentert i flere videoer. En av videoene viser at 17-åringen blir jaget av en gruppe mennesker, før han ramler og skyter mot personene som jager ham. To personer ble drept og en person ble skadet.

Hendelsen har ført til store diskusjoner på sosiale medier. Noen mener at 17-åringen handlet i nødverge, mens andre mener at han ikke hadde behøvd å avfyre skudd.