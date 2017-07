Trump til Brigitte Macron: Du holder deg godt

Trump er for tiden i Frankrike for å feire den franske nasjonaldagen, og er invitert som æresgjest.

Torsdag ble store deler av besøket sendt direkte på Facebook-siden til den franske regjeringen, og da Trump skulle hilse på Brigitte Macron (64), kona til den franske presidenten, oppsto det en situasjon som fikk mye oppmerksomhet.

– Du holder deg godt, sa Trump før han snudde seg mot Emmanuel Macron.

– Hun holder seg virkelig godt. Vakker, sa den amerikanske presidenten før han igjen snudde seg mot Brigitte Macron og Melania Trump.

– Gå og ha det hyggelig.

Aldersforskjell

Den franske presidentfruen er 64 år, og aldersforskjellen mellom henne og Emmanuel Macron er 25 år. Da de møttes var den franske presidenten 15 år gammel.

Brigitte er også noen år eldre enn Melania Trump som er 47 år, men 7 år yngre enn Donald Trump, som er 71.

Diskriminerende

Trump har flere ganger blitt anklaget for å komme med kjønnsdiskriminerende kommentarer overfor kvinner.

Da Trump snakket med den irske presidenten på telefon fra Det hvite hus i slutten av juni, vinket han frem journalisten Caitriona Perry, og sa at hun har «et pent smil».

Perry har selv beskrevet øyeblikket som «bisarr».

Under valgkampen fikk hans omtaler av kvinner og stor oppmerksom. Da nominasjonskampen pågikk, angrep han motkandidaten Carly Fiorina for hennes utseende.

Han antydet også at debattlederen Megyn Kelly stilte ham kritiske spørsmål fordi hun hadde mensen.

Også hans karakteristikker av skuespiller Rosie O'Donnell som en feit gris, har fått mye oppmerksomhet.

Middag i Eiffeltårnet

Det franske presidentparet er i disse dager vertskap for Donald Trump og kona Melania, og torsdag besøkte de Napoleons grav før de spiste middag i Eiffeltårnet, med panoramautsikt over Lysenes by.

Trump gikk i løpet av besøkets første dag tilbake på sin tidligere kritiske holdning til Frankrike etter terrorangrepene de siste årene. Da siterte han flere ganger en ukjent venn ved navn Jim som mente at Paris ikke lenger var Paris og ikke verdt å besøke.

Nå sier han at Paris er en av verdens store byer, en av de vakreste i verden, samtidig som han hyllet Macron og kalte ham en storartet president for franskmennene.