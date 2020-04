Trump støtter koronademonstranter: – Grovt uansvarlig

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

42 av delstatene i USA har bedt sine innbyggere om å holde seg hjemme for å begrense spredningen av det nye koronaviruset, og Trump har kranglet med flere guvernører om bistand og hvem som bestemmer når tiltakene skal mykes opp.

I løpet av uka har det vært demonstrasjoner mot guvernørene i flere delstater.

I Michigans hovedstad Lansing blokkerte demonstrantene trafikken og krevde at guvernør Gretchen Whitmer skulle oppheve tiltakene.

Demonstrant i Lansing, Michigan. Foto: Seth Herald / Reuters

Whitmer regnes som en av favorittene til å bli Joe Bidens visepresidentkandidat, og flere av demonstrantene mener hun slår politisk mynt på krisen.

Samtidig fikk Kentucky-guvernør Andy Beshear sin pressekonferanse avbrutt av demonstranter som ropte at de vil tilbake på jobb.

Det har også vært demonstrasjoner i Virginia, Utah, Nord-Carolina, California og Ohio, og planlagte protester i Oregon, Idaho og Texas.

Flere av demonstrantene har vært tungt bevæpnet og utstyrt med skilt, flagg og plakater med Donald Trump-slagord.

Mange av gruppene som demonstrerer støttes av høyreradikale organisasjoner, militser, religiøse fundamentalister og vaksinemotstandere, skriver The Guardian.

Flere av demonstrantene i Michigan var tungt bevæpnet. Kvinnen i bakgrunnen holder et skilt med hakekors og «Heil Whitmer», rettet mot den demokratiske guvernøren Gretchen Whitmer. Foto: Paul Sancya / AP

Trump: – Ansvarlige mennesker

Fredag kveld norsk tid fyrte Trump av tre korte Twitter-meldinger:

«FRIGJØR MINNESOTA!»

«FRIGJØR MICHIGAN!»

«FRIGJØR VIRGINIA, og redd deres kjære 2. grunnlovstillegg. Det er under angrep!»

USAs 2. grunnlovstillegg handler om folkets rett til å bære våpen, og slår fast at en velregulert milits er nødvendig for sikkerheten til en fri stat.

Virginias guvernør innførte i forrige uke nye regler for våpenkontroll, noe Trump kalte «en forferdelig ting».

På fredagens pressekonferanse i Det hvite hus ga Trump sin støtte til demonstrantene.

– Disse menneskene uttrykker sine meninger. Jeg ser hvor de er, og jeg ser hvordan de jobber. For meg ser de ut til å være veldig ansvarlige mennesker, men de har blitt litt røft behandlet, sa Trump.

Demonstrant i Huntington Beach, California. Foto: Mark J. Terrill / AP

Mener Trump maner til opprør

Washington-guvernør Jay Inslee sier til CNN at han ikke kan akseptere Trumps siste utspill.

– Jeg har lært meg å ignorere mye av støyen som kommer fra Det hvite hus fordi vi må gjøre jobbene våre. Demokrater og republikanere må samarbeide. Men dette er rett og slett grovt uansvarlig fordi det inspirerer folk til å gjøre farlige ting, sier Inslee.

Han påpeker at Trump selv presenterte retningslinjene for smittevern denne uka.

– I dag sa han egentlig at folk ikke bør følge hans egne retningslinjer, som hele regjeringen, samt demokrater og republikanere, er enige om at er gode tiltak for å redde liv. Vi kan tolerere mye tull fra Det hvite hus, men ikke dette. Det er for farlig, sier han.

På Twitter skriver Inslee at presidenten maner til opprør, sprer løgner og undergraver resten av regjeringen.

Beto O'Rourke, som forsøkte å bli Demokratenes presidentkandidat i fjor, er også opprørt.

– Historiebøkene vil fortelle at i april 2020, da pandemien allerede hadde kostet 35.000 liv, oppfordret USAs president folk til å storme sine lovgivende forsamlinger med skytevåpen, sier han.

Mange av demonstrantene er tilhengere av Donald Trump. Foto: Seth Herald / Reuters

Følger politiske skillelinjer

Ifølge Reuters har håndteringen av pandemien i USA raskt blitt en politisk kampsak.

Mens store byer der Demokratene har flertall er rammet hardt, har mindre befolkede områder med en overvekt av republikanere færre smittetilfeller. Der lider lokale bedrifter som er avhengige av befolkningen.

En undersøkelse fra Pew Research Center denne uka viser at 81 prosent av dem som stemmer eller vil stemme på Demokratene er mest bekymret for at myndighetene vil fjerne restriksjonene for tidlig.

På den republikanske siden sier 51 prosent at de bekymrer seg mest for at delstatsmyndighetene handler for raskt.

65 prosent av de spurte svarer at Trump var for sent ute med å ta nødvendige grep.