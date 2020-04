Trump truer med å suspendere Kongressen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

En slik avgjørelse er ikke tatt i USAs historie tidligere.

Dersom Kongressen suspenderes, kan presidenten utnevne embetsmenn uten å få dem godkjent av de folkevalgte.

– Dersom Representantenes hus ikke går med på en slik suspensjon, vil jeg bruke min makt til å suspendere begge kamre i Kongressen, sa Trump under sin daglige orientering fra Det hvite hus, en orientering som i utgangspunktet skal handle om koronasituasjonen i landet.

Han medga at slik bruk av makt vil være kontroversiell og med stor sannsynlighet ende i rettssystemet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Senatet og Representantenes hus jobber for tiden med redusert kapasitet på grunn av koronakrisen og har knapt vært samlet i Washington siden i mars.

– Praksisen med å forlate byen samtidig som det gjennomføres falske proforma-møter, er pliktforsømmelse, sa Trump med henvisning til korte møter der bare et fåtall av de folkevalgte har deltatt.

De såkalte «proforma-møtene» holdes regelmessig i perioder hvor Kongressen har uformelt avbrudd i arbeidet, for å overholde konstitusjonelle krav.

Praksisen strekker seg langt tilbake i tid og skal blant hindre en president i å gå utenom Kongressen når den ikke er samlet. I det Kongressen vedtar et formelt avbrudd i arbeidet, en suspensjon, får presidenten økt handlingsrom.

Disse «proforma-møtene» kan imidlertid ikke inneholde lovgivende arbeide, som å godkjenne lover eller utnevnelser.

– Det er lureri, slik de holder på. Det er lureri og alle er klar over det, og det har vært slik over lengre tid, sa presidenten.

FRUSTRERT: President Donald Trump er frustrert over å ikke få godkjent utnevnelser av dommere og embetsmenn og truer med å suspendere begge kamrene i Kongressen. Foto: Carolyn Kaster / AP

Møter utsatt til mai

Presidenten hevder noen av utnevnelsene som har stanset opp, er relevante for å håndtere pandemien. Og at enkelte av utnevnelsene har ventet en måned på godkjenning.

Ifølge avisen The Washington Post står embetsmennstillingene tomme fordi regjeringen ikke har fremmet forslag på kandidater, heller ikke til ledige dommerembeter.

Kongressen kommer trolig ikke til å gjennomføre vanlige møter igjen før i mai, men de folkevalgte kan møtes for å avgjøre hastesaker, som for eksempel økonomiske hjelpepakker. Behandlingen av mer ordinære saker, er foreløpig satt på vent.

I tråd med anbefalingene fra landets helsemyndigheter holder også de øverste folkevalgte seg hjemme og har gjort det siden midten av mars, med unntak for møtene rundt de store krisepakkene som er forhandlet frem og vedtatt.

Både Senatet og Representantenes hus skal etter planen starte opp igjen 4. mai. Datoen henger sammen med det normale avbruddet Kongressen har i forbindelse med påsken.

McConnell skeptisk

Presidenten kan ifølge grunnloven suspendere Kongressen, men bare dersom begge kamrene ikke selv enes om det. Denne bestemmelsen er aldri brukt tidligere.

Republikanernes leder i Senatet Mitch McConnell er ikke sikker på om han vil støtte Trumps plan. Foto: Carolyn Kaster / Carolyn Kaster

Republikanernes leder i Senatet Mitch McConnell sier i en uttalelse at han snakket med presidenten onsdag og at han ikke er sikker på at han støtter Trumps plan.

Å formelt vedta at presidenten kan gå utenom Kongressen vil kreve at alle 100 senatorer reiser til hovedstaden for en avstemning, noe som blir sett på som utrygt på dette tidspunktet, skriver The Washington Post.

– Lederen er forpliktet til å finne måter å godkjenne nominasjoner som anses som kritiske for å håndtere koronapandemien, men i henhold til Senatets regler vil det kreve godkjennelse fra Demokratenes leder Chuck Schumer, sier McConnell.