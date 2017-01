Under nyttårsfesten på feriestedet Mar-a-Lago i Palm Beach i Florida uttalte Trump til reportere at «ingen datamaskin er trygg» når det gjelder å holde på informasjon.

Hans skepsis omfatter sikkerheten ved maskinene som hans regjeringsapparat skal bruke til alt fra daglig drift og planlegging til internasjonale forbindelser og politikk.

Ifølge nyhetsbyrået AP sa Trump at han sjelden bruker e-post eller datamaskin, selv om han bruker Twitter hyppig, ofte flere ganger i døgnet. Flere tekstanalyser og tekniske analyser tyder på at han skriver en stor del av meldingene selv.

Anbefaler levering med bud

EKSPERT: Jeg kan mye om hacking, erklærte Trump nyttårsaften. her er han på trappa til den private klubben Mar-a-Lago. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

Til reportere som var til stede under hans private fest nyttårsaften, sa Trump at han tror mer på å skrive ut viktige beskjeder og få dem levert med bud.

– Hvis du har noe virkelig viktig å melde, så skriv det ned, og få det levert med bud, på den gammeldagse måten. Jeg vil si det slik: Ingen datamaskiner er trygge! Jeg bryr meg ikke om hva de sier, sa Trump.

Den påtroppende presidenten har gjentatte ganger avvist anklager fra amerikansk etterretning om at Russland forsøkte å påvirke valgresultatet gjennom hacking.

President Barack Obama anklaget i romjulen Russland for omfattende spionasje i USA og utviste 35 russiske diplomater. Russland har nektet for anklagene.

Trump har sagt at han skal møte den amerikanske etterretningstjeneste på nyåret for å høre om bakgrunnen for spionanklagene. Han sier USA må være sikre når slike alvorlige anklager fremsettes. Han viste til tidligere etterretningstabber som påstandene om at Iraks diktator Saddam Hussein hadde masseødeleggelsesvåpen.

VIDEO: Trump forklarer hvorfor han tviler på hackingbeskyldningene.

Hacking-ekspert

Selv mener Trump at han er ekspert på feltet, og viser til at sønnen på 10 år kan få til «hva som helst» på sin datamaskin.

– Jeg kan mye om hacking. Og hacking er veldig vanskelig å bevise, så det kan ha vært noen andre, sa han ifølge AP. Han la kryptisk til at «jeg vet ting som andre ikke vet. Derfor kan de ikke være sikre».

Hva han mente, ville han ikke utdype overfor reporterne som var til stede under nyttårsfesten.

«Dere får vite det tirsdag eller onsdag!».