Utspillet kommer som et svar på at president Barack Obama torsdag valgte å utvise 35 russiske diplomater.

– Det er på tide for landet vårt og komme seg videre til større og bedre ting, sa den kommende presidenten på en pressekonferanse i Florida.

Trump har tidligere avvist anklagene om at Russland påvirket det amerikanske presidentvalget og har beskyldt etterretningstjenestene for å ha en politisk agenda.

– Uansett, for landet vårt og for det fantastiske folket vårt, kommer jeg til å møte med ledere for etterretningstjenestene i neste uke for å bli oppdatert på faktaene rundt denne situasjonen, sa Trump.