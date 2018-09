Tidligere Trump-rådgiver dømt til 14 dagers fengsel

Den tidligere Trump-rådgiveren innrømmet i 2017 å ha løyet for FBI, siden har han samarbeidet med etterforskerne. Papadopoulos var utenrikspolitisk rådgiver for Donald Trumps valgkampstab, og var med i valgkampstabens utenrikspolitiske råd. Rådet var ledet av nåværende justisminister Jeff Sessions.

Det er spesialetterforsker Robert Mueller som står bak saken mot 31 år gamle Papadopoulos. Han er i tillegg til 14 dagers fengsel idømt en bot på 9.500 dollar og samfunnsstraff.

Dette er den første fengselsstraffen som en av Trumps valgkampmedarbeidere er idømt.

Den tidligere medarbeideren i Donald Trumps valgkampstab, George Papadopoulos, kunne risikere flere måneders fengsel. Men hans forsvarere ba om at den tidligere Trump-rådgiveren skulle få en betinget dom. De har tidligere sagt at Papadopoulos ikke hadde til hensikt å skade etterforskningen ved å lyve.

På Twitter kommenterer Donald Trump dommen. Det kan virke som om presidenten mener at resultatene hittil har vært små og dyre.

– 14 dager for 28 millioner dollar – 2 millioner dollar dagen. Ingen sammensvergelse. En flott dag for USA.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Arrestert i fjor

Papadopoulos skal ha forsøkt å organisere møter mellom russiske ledere, blant dem president Vladimir Putin, og valgkampstaben til Donald Trump. Foto: Handout / Reuters

Papadopoulos ble arrestert for over ett år siden, og sa seg da skyldig i å ha løyet til etterforskerne om kontakten hans med flere mennesker koblet til Russland under presidentkampanjen.

Før han fikk dommen fredag sa 31-åringen at han var klar til å ta sin straff.

– Jeg er klar for å ta min dom, sa han.

– Denne etterforskningen har globale implikasjoner og sannheten betyr noe, sa han ifølge CNN.

Papadopoulos skal ha forsøkt å organisere møter mellom russiske ledere, blant dem president Vladimir Putin, og valgkampstaben til Donald Trump.

Han skal også ha blitt orientert av en russisk professor i Europa at Russland satt på flere tusen e-poster som ville være skadelige for Demokratenes presidentkandidat Hillary Clinton.

Advokat kritisk mot Trump

Papadopoulos advokat Thomas Breen rettet før dommen ble kjent imidlertid pekefingeren mot USAs president Donald Trump.

– USAs president har hindret denne etterforskningen mer enn George Papadopoulos noensinne gjorde, sa han.

Advokaten fortalte i retten at han mener at Trumps valgkamprådgiver allerede har møtt sin straff i løpet av det siste året.

– Budskapet til alle er at vi må sjekke lojaliteten, snakke sant og hjelpe de gode folkene, sa Breen.