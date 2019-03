Trumps valgkampsjef dømt til nesten fire års fengsel

Paul Manafort er dømt til tre år og elleve måneders fengsel for økonomisk kriminalitet.

Manafort må også betale en bot på 50.000 amerikanske dollar, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Det var lenge knyttet stor spenning til om hvor lang straff den tidligere valgkampsjefen ville få etter å ha blitt funnet skyldig i skattesvindel og bedrageri mot banker.

Noen eksperter tippet fengsel på livstid, andre mente det var flere formildende omstendigheter i saken.

Det at Manafort på et tidligere tidspunkt hadde inngått en avtale om strafferabatt med spesialetterforsker Robert Mueller, bortfaller fordi FBI mener Manafort har løyet, skriver blant andre Reuters.

Klaustrofobi

Forsvarerne til den tidligere valgkampsjefen hevder at Manafort har fått gikt og klaustrofobi mens han har sittet i varetektsfengsel.

De krevde derfor en redusert straff på grunn av helsetilstanden til Paul Manafort og foreslo 4–5 år.

Forsvarerne viste også til at Manafort tapte millioner av dollar som resultat av etterforskningen, og at det er en straff i seg selv å ha blitt så hengt ut som han er blitt.

Manafort sa selv under høringen torsdag at saken har vært vanskelig for familien og at hans profesjonelle og økonomiske liv er ødelagt.

– Å si at jeg er blitt ydmyket og skamfull er en stor underdrivelse, sa han til dommer T.S. Ellis.

Manafort kom til rettssalen i en rullestol, iført en grønn fengselsdrakt.

Før dommen ble avsagt, takket Manafort imidlertid dommeren for en rettferdig rettssak. Han uttrykte ingen anger, noe som forundret dommeren.

Ønsket flere års fengsel

Påtalemyndigheten anbefalte på sin side ikke noen strafferamme, men hintet til retningslinjer for straffeutmåling som går på 19 til 24 års fengsel.

De mente at Manaforts millioner var resultat av et kriminelt foretakende der han skjulte titalls millioner dollar i inntekter fra utlandet og snøt staten for 6 millioner dollar i skatt.

– Manafort har ikke villet akseptere at han selv er ansvarlig for de kriminelle valgene han tok som har brakt ham til denne domstolen for å få sin dom, skriver påtalemyndigheten.

Dommer T.S. Ellis mener imidlertid at retningslinjene er overdrevne og ville skape manglende jevnbyrdighet med andre saker.

Han påpeker også at Manafort ikke er tiltalt i denne saken for å ha samarbeidet med Russland for å påvirke presidentvalget i 2016.

Skattesvindel og bedrageri

Manafort ble i fjor funnet skyldig i skattesvindel og bedrageri mot banker.

Den tidligere valgkampsjefen skal ha skjult inntekter fra arbeid i Ukraina fra amerikanske skattemyndigheter og han skal ha overdrevet sin inntekt i søknader om lån.

Paul Manafort sammen med sin tidligere sjef. Manafort var Trumps tidligere valgkampsjef. Foto: Rick Wilking / Reuters

Etter at han ble funnet skyldig i domstolen i Alexandria i Virginia, sa han seg også skyldig i ulovlig lobbyvirksomhet for ukrainske politikere i en domstol i Washington D.C.

Forsvarerne: – Lurt av Mueller

Forsvarerne hevder også at Manafort ble lurt inn i saken av spesialetterforsker Robert Muellers gransking av mulig russisk innblanding i Trumps valgkamp. De mener Mueller gikk utover sitt mandat da han etterforsket Manafort.

69 år gamle Manafort, som levde et overdådig luksusliv mens han var sjef for Donald Trumps valgkamp i en periode i 2016, risikerer å tilbringe resten av sitt liv i fengsel.

De fleste trodde likevel ikke at han vil få maksimumsstraffen på 20 år.

– Man skriver sin egen livshistorie, og livet er en serie valg som man må ta konsekvensen av, pleier dommer T.S. Ellis III å si til kriminelle før han gir dem sin dom.

FBI: – Tatt i løgn

Trumps tidligere valgkampsjef mister strafferabatt etter å ha blitt tatt i løgn under avhør om det FBI mener er en russisk spion.

Strafferabatten bortfaller fordi Manafort skal ha løyet overfor FBI og spesialetterforsker Robert Mueller, skriver Reuters. Foto: Yuri Gripas / Reuters

En dommer slår fast at Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort løy til spesialetterforsker Robert Mueller etter å ha signert en tilståelsesavtale.

Dommer Amy Berman Jackson understreker at Manafort «bevisst kom med falske uttalelser» til FBI om spørsmål som er av stor betydning for etterforskningen.

Ett av punktene Manafort løy om, er hans tidligere medarbeider Konstantin Kilimnik, ifølge dommeren. FBI mener Kilimnik har bånd til Russlands militære etterretningstjeneste.