Trump-rådgiver kranglet med CNN-journalist: – Noe av det dummeste du har sagt

Bare uker har gått siden Sean Spicer måtte forlate rollen som pressetalsmann for Det hvite hus, etter seks turbulente måneder. Tirsdag fikk også kommunikasjonssjef Anthony Scaramucci sparken, etter bare ti dager i jobben.

Onsdag kveld, amerikansk tid, var det Det hvite hus-rådgiver Stephen Miller som fikk jobben med å presentere et forslag til en ny innvandringspolitikk, kalt «the RAISE act».

Forslaget har allerede møtt motstand, blant annet fordi det vil belønne innvandrere som snakker engelsk og har en stabil økonomisk situasjon.

«Gi meg dine slitne og fattige»

Gårsdagens daglige pressekonferanse i Det hvite hus har nok en gang skapt overskrifter på grunn av noe annet enn politikk. Vox påpeker at Miller tilsynelatende har lært lite av sine forgjengeres feil, ettersom seansen endte i en opphetet diskusjon mellom rådgiveren og to journalister.

CNNs «Senior White House Correspondent» Jim Acosta hadde en rekke kritiske spørsmål til innvandringsforslaget og viste blant annet til det berømte diktet «The New Colossus», skrevet av Emma Lazarus.

– På Frihetsgudinnen står det: «Gi meg dine slitne, dine fattige, dine ydmyke masser som lengter etter å puste fritt». Det står ingenting om at de må snakke engelsk, eller at de må være dataprogrammerere, sa Acosta, som også nevnte at han er sønn av en kubansk innvandrer.

Miller svarte blant annet med på påpeke at diktet fra 1883 først ble montert på Frihetsgudinnen i 1903, og stilte også spørsmål ved om det egentlig var representativt for USAs tanker om innvandring i perioden.

Anthony Scaramucci fikk bare sitte i stolen som kommunikasjonssjef i ti dager. Foto: Yuri Gripas / Reuters

– Uvitende og dum

Acosta svarte med å spørre om Trump-administrasjonen bare vil ha engelskspråklige innvandrere fra Storbritannia og Australia, noe som gjorde Trump-rådgiveren tydelig irritert.

– Jeg er sjokkert over at du tror det bare er folk fra Storbritannia og Australia som kan engelsk. Det viser dine kosmopolitiske fordommer («bias», journ. anm.) på en sjokkerende måte. Dette er et enestående øyeblikk, som fornærmer millioner av hardtarbeidende, engelsktalende innvandrere fra hele verden, sa Miller.

Acosta kontret med å anklage Trump-administrasjonen for å legge til rette for en innvandringspolitikk basert på rase og etnisitet.

Miller avfeide problemstillingen og spurte istedet CNN-journalisten om han aldri har møtt en engelsktalende innvandrer fra et annet land en Storbritannia og Australia.

– Det er en av de mest opprørende, fornærmende, uvitende og dumme tingene du noensinne har sagt, raste Miller.

Miller beskriver Trumps forslag til ny innvandringsreform som «America First»-politikk. Foto: SCOTT OLSON / AFP

– Skal vi se hva du tenker?

Før ordvekslingen med Acosta hadde Det hvite hus-rådgiveren også latt seg irritere av New York Times-journalisten Glenn Thrush.

Thrush stilte en rekke pågående spørsmål om hvorvidt Miller kunne vise til statistikk som viser at innvandrere med lav utdanning tar jobber fra amerikanske arbeidere, noe som utløste følgende svar fra Miller:

– Kanskje vi skal legge inn noe i forslaget som åpnet for at New York Times kan ansette alle de underkvalifiserte og underbetalte arbeiderne man trenger fra andre land, og så se hva du tenker?

Konfrontasjonen mellom Miller og journalistene har fått mye oppmerksomhet i sosiale medier. Til tross for at Det hvite hus-rådgiveren får mye kritikk, er det også mange Trump-tilhengere som mener CNN-journalisten Acosta gikk for langt i sine beskyldninger.

