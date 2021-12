Trump om Netanyahu i ny bok: – Faen ta ham

Blant annet uttrykker den amerikanske ekspresidenten en mistillit til Netanyahus ønske om fred med palestinerne. Netanyahu var Israels statsminister til juni 2021 og er nå sentral i opposisjonen i landet.

– Jeg hadde trodd at palestinerne var umulige og at israelerne ville gjøre hva som helst for å oppnå fred og en avtale. Jeg fant ut at det ikke var sant, sier han til bokas forfatter Barak Rivid.

– Jeg tror at «Bibi» aldri ville ha en avtale, sier Trump videre. Bibi er kallenavnet på Netanyahu, som var statsminister i Israel fra 2009 til 2021.

Tonen fra Trump ovenfor Netanyahu er skarp i et bokintervju. Foto: SAUL LOEB / AFP

«Bromance»-myten

Netanyahu og Trump ble regnet for nære allierte å være. Blant annet flyttet Donald Trump den amerikanske ambassaden i Israel til Jerusalem i 2018. Med dette anerkjente også USA Jerusalem som Israels hovedstad, et betent spørsmål mellom Israel og Palestina.

Ivanka Trump ved USAs ambassade i Jerusalem. Foto: Ronen Zvulun / Reuters

I forbindelse med den nye plasseringen av USAs ambassade, sa Netanyahu at Trump «skrev historie». Selv sa Trump at Israel og USA alltid vil være nære venner.

I et intervju på CNN med Rivid, setter han spørsmålstegn ved fortellingen om det gode forholdet mellom Trump og Netanyahu.

– Jeg intervjuet Trump to ganger, i april og juli. Det som var interessant med intervjuene, var at de knuste myten om at det var en «bromance» mellom Trump og Netanyahu.

– Fra nå er det klart at dette var «bullshit».

Samarbeidet mellom de tidligere statsoverhodene var lenge kjent som godt. Nye uttalelser fra Trump kaster tvil over denne fortellingen. Foto: MANDEL NGAN / AFP

– Faen ta ham

Grunnen til at Trump kommer med så tung skyts antas å være at Netanyahu anerkjente at Joe Biden slo Trump i presidentvalget. Rivid skriver på nettstedet Axion at Trump mente dette var illojalt av den daværende statsministeren.

– Jeg likte Bibi. Jeg liker fortsatt Bibi. Men jeg liker også lojalitet. Den første til å gratulere Biden var Bibi. Og ikke bare gratulerte han ham, han gjorde det på film, sier Trump i intervjuet.

Benjamin Netanyahu har foreløpig ikke svart på kritikken fra Trump. Foto: Alex Kolomoisky / AP

– Jeg har ikke snakket med han siden. Faen ta ham.

Netanyahu var senere ute enn mange andre statsledere med gratulasjon til Biden, men tidligere ute enn Brasils president Jair Bolsonaro og Russlands Vladimir Putin. Rivid tror ikke Netanyahus gratulasjon til Biden er hele årsaken til kritikken fra Trump.

– Det er åpenbart at Bibi ikke hadde noe valg, du må gratulere den nyvalgte presidenten av USA. Dette var bare det siste strået.

– Trump følte at Netanyahu var utakknemlig, illojal og at han ikke ville ha fred med palestinerne, og brukte ham et spill mot Iran.