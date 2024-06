Mennesker drept siden 7. oktober 2023 Gaza 37.164 Siste uke: 510 Israel 1487 Lukk Kilder: Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza / FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) / Israelske myndigheter Forbehold: Tall fra Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza skiller ikke mellom sivile og stridende, og kan periodevis være forsinket. Tallene fra israelske myndigheter viser at rundt 1200 sivile og soldater ble drept i forbindelse med Hamas-angrepet på Israel 7. oktober 2023. 287 israelske soldater har blitt drept siden 27. oktober 2023. Ingen av tallene er bekreftet av uavhengige kilder. De palestinske tallene oppdateres daglig. Tall fra Israel oppdateres minst to ganger i uken. Lukk Mer informasjon om tallene

– Vi tenkte «nå igjen?!» Men plutselig ble bombealarmen sterkere og sterkere. Og da vi skrudde på fjernsynet så vi terroristene skyte mot grensegjerdene.

Slik husker 71 år gamle Luis Har den skjebnesvangre lørdagen 7. oktober som endret alt.

Han er pensjonert regnskapsfører og bodde i en av kibbutzene som ble angrepet av Hamas.

MØTTE NRK: Korrespondent Yama Wolasmal intervjuer Luis Har. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

Låste seg inne i bomberom

Som mange andre israelere låste Har og familien seg inne i bomberom i håp om å bli reddet av israelske soldater.

I stedet fikk de Hamas på døra.

– Vi hørte flere som snakket arabisk på utsiden. Vi hørte skudd og roping.

Det ble startet på et fire måneder langt gisselmareritt for Luis, kjæresten, svogeren, svigerinnen og datteren deres.

Han forteller at de ble passet på av fire-fem Hamas-krigere i en leilighet hvor de oppholdt seg det meste av fangenskapet.

– De fortalte at de kidnappet oss for å bruke oss som forhandlingskort og utveksle oss med fangene deres som satt i Israel.

Til avisen Jerusalem Post har Luis Har uttalt at «Hamas behandlet oss som dyr». Til NRK er ikke tonen like skarp.

Han forteller at de fikk tre måltider om dagen, de ble ikke slått, men at det var psykisk tortur å sitte i fangenskap.

I Israel er det et stort ønske om å hente hjem gislene som er fanget av Hamas. I helgen ble fire nye gisler hentet ut i et omfattende angrep. Ifølge Hamas ble 274 palestinere drept i lørdagens aksjon. Reuters meldte at minst 698 ble såret.

Etter angrepene har Israel fått skarp kritikk, blant annet fra EUs utenrikssjef Josep Borrell.

– Rapportene fra Gaza om nok en massakre på sivile er forferdelig. Vi fordømmer dette på det sterkeste. Blodbadet må avsluttes umiddelbart, skrev Borrell på X.

Bildene viser flyktningleiren Nuseirat etter angrepet 8. juni. Foto: Jehad Alshrafi / AP/NTB Bildene viser flyktningleiren Nuseirat etter angrepet 8. juni. Foto: EYAD BABA / AFP/NTB Bildene viser flyktningleiren Nuseirat etter angrepet 8. juni. Foto: EYAD BABA / AFP/NTB Bildene viser flyktningleiren Nuseirat etter angrepet 8. juni. Foto: EYAD BABA / AFP/NTB

Livredd for sine egne

Sammen med familien ventet han på å bli reddet av israelske styrker. Samtidig var han livredd for å bli drept av sine egne i den intense israelske bombingen av Gaza.

– Vi hørte eksplosjonen fra bomben like ved. Den landet 200 meter unna oss. Det er kort avstand. Vi visste ikke om bomben ville treffe huset vi var fanget i eller ikke. Det kunne lett ha skjedd, sier Har.

Så, etter fire måneder i Hamas' fangenskap, stormet IDF inn i Rafah.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters ble minst 67 palestinere drept i angrepene. De rammet blant annet 14 boliger og tre moskeer, opplyste palestinske helsemyndigheter etter angrepet.

– Klokken var to på natten. Vi hørte et smell, en eksplosjon.

– Jeg trodde hele bygget kom til å sprenge, frykten vi hadde hver eneste dag. At IDF skulle sprenge bygget.

Han forteller at han rullet seg mot trappen; soldatene kom inn gjennom vinduene.

– Så sa de navnet mitt: «Luis, kom hit.»

SAVNET: Luis Har (øverst til høyre) er blant israelerne som ble kidnappet av Hamas. GJENSYNSGLEDE: Her blir Luis har gjenforent med familiemedlemmer etter en omfattende aksjon i Rafah i februar. TILBAKE: Luis Har satt fanget i 129 dager. VARM KLEM: Luis Har (bak) og Fernando Simon Marman ble frigjort i aksjonen i februar. INTERVJU: Her intervjues Luis har av NRK 12. juni.

– Et helvete

Han møter NRK i en T-skjorte med påskriften «bring them home now», en oppfordring om å hente hjem gislene som er fanget av Hamas.

Han får spørsmål om hva han tenker om måten israelske myndigheter har håndtert krigen på. Israeleren svarer at han ikke ønsker å kommentere noen politiske forhold, og at han på sikt vil se en palestinsk og en israelsk stat side om side som en endelig løsning på den 75 år lange konflikten.

– Det er veldig viktig å få en slutt på det og hente alle hjem. Jeg snakker med familiene i evakueringssentrene. Det er trist å se dagene gå uten at de har familien sin der.

– Det er et helvete, virkelig.