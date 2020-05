Trump og republikanerne tror ikke på høye dødstall

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

For noen uker siden spådde president Donald Trump at tallet på døde av covid-19 ikke kom til å bli høyere enn 60.000 i USA. Nå har det snart passert 75.000 – og stiger raskt.

Noen av USAs fremste helseforskere har laget en modell som viser at antallet døde kan komme over 130.000.

Blir tallet så høyt – eller høyere – er Trump og hans medarbeidere engstelige for at det kan skade presidentens mulighet til å bli gjenvalgt i november.

Angriper fakta når han ikke liker budskapet

Tidligere under korona-krisen manglet det millioner av ansiktsmasker ved New Yorks sykehus, etter at sykehusene der ble overveldet av mange tusen smittede. Den føderale regjeringen ble kritisert for at den ikke bidro med nok masker og annet beskyttelsesutstyr til New York og andre delstater.

Da antydet Trump at årsaken til maskemangelen kunne være at de ansatte ved sykehusene stjal maskene og solgte dem på svartebørsen.

Heller ikke hans egne går fri. Da Trumps valgkamporganisasjon fikk utført meningsmålinger som viste at presidenten lå godt bak Demokratenes utfordrer Joe Biden, truet Trump med å saksøke sin egen valgkampgeneral Brad Parscale.

Verneutstyr er essensielt for ansatte som jobber med covid-19. Ved mange sykehus i New York manglet det masker da smitten begynte å eskalere. Foto: Lars Os / NRK

Klager på dødstallene

Nå har Trump også begynt å klage til sine medarbeidere over måten antallet korona-døde blir beregnet på.

Ifølge nyhetsnettstedet Axios venter hans nærmeste krets at presidenten snart kommer til å angripe dødstallene som presenteres av hans egne helsemyndigheter.

De skal mene at angrepene kommer til å dreie seg rundt to forhold:

Det ene forholdet handler om hvilken dødsårsak som registreres.

Helsemyndighetene har nå begynt å regne «sannsynlige dødsfall» av covid-19 inn i statistikken. På grunn av manglende teste-kapasitet i USA har svært mange av de døde aldri blitt testet for korona. Men, der legene mener covid-19 likevel er dødsårsaken, skal de nå regnes med.

I forrige uke la delstaten New York 3700 nye «sannsynlige døde» til statistikken, noe som har irritert presidenten.

Et «kiste-hotell» i New York er fullt med avdøde fra COVID-19. Foto: Spencer Platt / AFP

Det andre forholdet dreier seg om penger.

Mange sykehus går nå glipp av store inntekter fordi de ikke har kapasitet til å utføre vanlig behandling. For å bøte noe på dette gir de amerikanske helsemyndighetene (Medicare) en bonus på 20 prosent ved behandling av korona-pasienter.

Medlemmer av Trumps indre sirkel mener at dette gjør det lønnsomt å rapportere flest mulige tilfeller av covid-19, og dermed blåse opp tallene. Det er ventet at også dette poenget vil tas i bruk av presidenten når han henvender seg til sine kjernevelgere.

Få blir testet for koronaviruset på grunn av manglende test-kapasitet. Det skaper problemer. Foto: Ole Berg-rusten / NPK

Republikanerne tror det er færre døde

Meningsmålinger viser at det blir lett for Trump å overbevise sine tilhengere om at dødstallene er overdrevne. De tror det allerede.

En undersøkelse fra Ipsos/Axios gjennomført de fire første dagene i mai viser at 40 prosent av Republikanerne mener dødstallene i virkeligheten er lavere enn de som rapporteres av USAs egne helsemyndigheter. Blant Demokratene er det motsatt. Der mener 63 prosent at tallene i virkeligheten er høyere enn det statistikken viser.

USAs president Donald Trump tror ikke at tallet på antall covid 19-døde er så høyt som det rapporteres i USA. Foto: OLIVIER DOULIERY

Helsemyndighetene tror det er flere døde

De fleste representantene for helsemyndighetene i USA mener det samme som flertallet av de Demokratiske velgerne: At de offisielle dødstallene er for lave, og at det i virkelighetene er langt flere som har dødd av covid-19.

Årsaken til det er at, særlig i den tidlige fasen av sykdomsutbruddet, fantes det ikke skikkelige testemuligheter i USA.

Det har til helt nylig vært vanskelig å få testet nok syke. Derfor tror man at mange flere har dødd av viruset enn de som offisielt er rapportert inn som positivt testet for covid-19.

Det er også mange steder rapportert om en overdødelighet i forhold til det som har vært vanlig i tidligere år. Helsemyndighetene tror disse dødsfallene skyldes covid-19. Men man har ikke fått testet mange nok til å kunne slå fast at det er viruset som har drept dem.