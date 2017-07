Trump med nytt personangrep på NBC-programledere

Det er dårlig stemning for tiden mellom NBC-journalistene Joe Scarborough og Mika Brzezinski og president Trump.

Etter at de to programlederne i «Morning Joe» hadde hatt en rekke kritiske uttalelser mot presidenten, rant det til slutt over for Trump torsdag denne uken.

I en rekke twittermeldinger beskrev han Scarborough som «psyko-Joe», og anklaget Brzezinski for å ha lav IQ. Han hevdet også at han hadde observert sistnevnte etter en ansiktsløfting da hun skal ha blødd stygt i ansiktet.

Bakgrunnen for utbruddet skal ha vært at de to kommenterte nyheten om at det henger falske Trump-forsider av magasinet Times på presidentens feriesteder.

– Skandaleoppslag

Brzezinski svarte på angrepet med å latterliggjøre størrelsen på Trumps hender, og i fredagens program hevdet Scarborough at folk i presidentens stab skal ha ringt og truet med at sladrebladet National Enquirer ville trykke en lite fordelaktig artikkel om de to, dersom de ikke beklaget overfor Trump.

Minutter etter sending twitret Trump at dette var «falske nyheter», og at Scarborough skal ha ringt ham for å få stoppet artikkelen, men at Trump nektet.

Scarborough hevdet på sin side at det var Trump som løy, og at han sitter på tekstmeldinger og anropslogger som beviser at han snakker sant, skriver Huffington Post.

«Dum som en stein»

I dag er Trump igjen ute etter de to, og anklager på ny Brzezinski for å være mindre intelligent.

«Gale-Joe Scarborough og dum-som-en-stein-Mika er ikke dårlige mennesker, men det dårlig sette programmet deres er dominert av sjefene deres i NBC. Synd», skriver presidenten.

Etter torsdagens personangrep, og spesielt mot Brzezinski utseende og intelligens, ble Trump kritisert fra flere hold og beskyldt for å opptre uverdig.

Trump har flere ganger tidligere blitt kritisert for hvordan han omtaler kvinner.

Under en valgkampdebatt angrep Trump Fox News-journalisten Megyn Kelly da hun spurte ham ut om hans tidligere kommentarer til kvinner.

– Du kunne se blod komme ut av øynene hennes, og blod komme ut av henne hvor enn det måtte være.

Han har også kommet med nedsettende kommentarer til kvinner som deltok i Miss Universe mens han var sjef og eier for konkurransen.

SE VIDEO: Denne videoen fra 2005 vakte reaksjoner da den dukket opp i innspurten til presidentvalget i fjor høst.

Før valget i fjor høst dukket en gammel video fra 2005 opp hvor Trump skrøt av hvordan han beføler kvinner nedentil i makt av sin kjendisstatus.