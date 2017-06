En av president Donald Trumps siste twitter-meldinger der han går til angrep på en kvinnelig journalist, har skapt reaksjoner over hele verden. Også fra egne rekker i det republikanske partiet.

– Twitter-meldingen minner om noe Trump har holdt på med systematisk, sier stipendiat Trygve Svensson, som forsker på retorikk og konfliktløsning ved Universitetet i Bergen.

Vi må slutte å bli sjokkert over Trump, mener stipendiat Trygve Svensson som forsker på retorikk ved Universitetet i Bergen Foto: UiB

– Det er en kombinasjonen av mediekritikk og å angripe en kvinne for utseendet. Han gjorde det med både programleder Megyn Kelly og Hillary Clinton, så dette er ikke nytt, sier Svensson.

Svensson mener Trump har tatt med seg reality-sjangeren inn i politikken.

– Den handler om å skape små sjokk, og å skape stort drama av små ting. Dette har han under huden fra tiden som reality-programleder, tror Svensson.

Programleder Megyn Kelly er en av dem som har blitt utsatt for nedsettende uttalelser av Donald Trump. Foto: John Minchillo / Ap

– Bør ikke la oss sjokkere

Det overraskende er likevel at vi fremdeles blir sjokkert. Men det påvirker oss fordi vi forholder oss til ansiktsløftning og blod i en tid der det er helt andre ting som burde fått oppmerksomheten vår, sier Svensson.

– Hvor alvorlig er det at verdens mektigste mann karakteriserer andre og uttrykker seg slik vi har sett en del eksempler på på f.eks. Twitter?

– Selv om vi bør slutte å bli sjokkert, ligger det et alvor i det fordi det påvirker USAs posisjon i verden. Trump representerer ikke bare seg selv, men også USA. Det viser dessuten at man kan være en bølle og vinne valg, sier Svensson.

– Det er det stikk motsatte av «make America great again». Det blir opp til andre å vise et tydelig lederskap når sjefen selv er svak, understreker Svensson.

Krever at Trump utestenges fra Twitter

Trump har omtalt Twitter som «en vidunderlig ting» fordi han kan uttale seg direkte til folk uten å bli redigert. Etter den siste meldingen fra Trump om MSNBC-programleder Mika Brzezinski, kommer det igjen krav om at presidenten bør utestenges fra Twitter, skriver CNN.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ifølge retningslinjene til Twitter, kan folk som blant annet publiserer hatefulle ytringer eller oppfordrer til vold, utestenges. Men sannsynligheten for at det skjer med Trump er relativt små.

Å blokkere Trump ville innebære at selskapet også må blokkere alle andre som kommer med trakasserende kommentarer. Det er for det første en umulig oppgave, og for det andre vil Twitter bli anklaget for å ha politiske motiver, sier en talsmann for selskapet til CNN.

Flere mini-Trumper?

Svensson er spent på om Trump har skapt en trend med tvitringen sin, og om vi vil se flere mini-Trumper i politikken, eller om det kommer en dreining mot mer brobyggende og faktaorienterte ytringer i tiden som kommer.

– Det vil avhenge av hvem som får makt, men historien har vist at destruktive politiske metoder også kan bli møtt med noe positivt, mener han.