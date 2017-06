Trump skjeller ut kvinnelig journalist på Twitter

I en serie twitter-meldinger i dag går amerikanernes president Donald Trump til personangrep på Brzezinski. Foranledningen skal ha vært at Brzezinski uttalte seg kritisk om presidenten i en sending av programmet Morning Joe på MSNBC som hun leder sammen med Joe Scarborough.

– Alle i Washington i administrasjonen må se på dette fra et ståsted der de ikke er hjernevasket, fordi de sitter der og er redd for ham, og de tror at de må smiske for presidenten, sa Brzezinski i torsdagens program.

I programmet dagen før snakket programlederne om nyheten om at Trumps feriested hadde hengt opp manipulerte forsider av Time Magazine med presidenten.

– Blødde stygt

Trump tok i ettermiddag til motmæle på Twitter-

«Jeg har hørt at programmet Morning Joe med sine dårlige seertall har snakket stygt om meg (jeg ser ikke på det lenger). Hvordan har det seg da at gale Mika med lav IQ, sammen med psyko Joe, kom til Mar-a-Lago tre dager på rad rundt nyttår og insisterte på å bli med meg», skriver presidenten og avslutter:

«Hun blødde stygt fra en ansiktsløftning. Jeg sa nei», avslutter presidenten.

– Små hender

I en uttalelse fra MSNBC heter det at «det er en trist dag for USA når presidenten bruker tiden sin på å mobbe, lyve og spy ut smålige personangrep, heller enn å gjøre jobben sin», skriver New York Times.

Brzezinski har tilsynelatende slått tilbake med samme mynt ved å poste et bilde av en eske med frokostblanding på Twitter hvor slagordet er «Made for little hands» (Laget for små hender.

Trumps størrelse på hendene har hyppig blitt trukket frem av hans kritikere og komikere.

– Uverdig

Men Trumps twitterangrep får også kritikk fra hans partifeller. De republikanske senatorene Lindsey Graham og Ben Sasse har begge tvitret at de mener presidentens uttalelser er uverdige, ifølge LA Times.

«Herr president. Din tweet var uverdig for presidentembetet og representerer det som er galt med amerikansk politikk, ikke hva som er bra med Amerika», skriver Graham fra South Carolina.

Nebraska-senator Ben Sasse skriver «Vær så snill å slutt. Dette er ikke normalt og er under verdigheten til ditt embete».

Også speaker i representantenes hus Paul Ryan sier ifølge BBC at han mener kommentaren var «åpenbart upassende».

– Vi prøver å forbedre tonen og anstendigheten i debatten. Dette bidrar ikke til det, sier Ryan.

Demokratenes nasjonalkomite beskriver Trumps twitter-meldinger som «et angrep på alle kvinner».

– Trump vil ikke la seg mobbe

Donald Trumps pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders forsvarte Trumps uttalelser i et intervju med Fox News.

– Dette er en president som setter hardt mot hardt og vil selvfølgelig ikke la seg mobbe av liberale medier, sier Sanders.

Trumps kone Melania har tidligere uttalt at hun ønsker å bekjempe nettmobbing i sitt virke som førstedame, men gjennom sin talskvinne sier hun:

– Som førstedamen har uttalt tidligere: Når hennes mann blir angrepet, slår han tilbake ti ganger så kraftig, sier Stephanie Grisham, ifølge BBC.

Forholdet mellom Morning Joe og Trump har vært svingende de siste årene, ifølge Washington Post.

I begynnelsen av Trumps valgkamp var han en hyppig innringer til programmet, og etter at han vant primærvalget i New Hampshire i januar 2016 ringte han inn og takket for all støtten fra programlederteamet.

Under en valgkampdebatt angrep Trump også Fox News-journalisten Megyn Kelly da hun spurte ham ut om hans tidligere kommentarer til kvinner.

– Du kunne se blod komme ut av øynene hennes, og blod komme ut av henne hvor enn det måtte være.