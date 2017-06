Utskjelt etter kommentar om en falsk magasinforside

– Ingenting får en mann til å føle seg bedre enn å lage en falsk magasinforside om seg selv, lyve hver dag og ødelegge landet, smalt det fra journalist Mika Brzezinski på MSNBC-talkshowet «Morning Joe».

Hun snakket om Washington Post-artikkelen om at flere av Trumps feriesteder hadde hengt opp manipulerte bilder av Time Magazine med presidenten på forsiden.

– Han skjuler hendene sine på det bildet, fordi de er så små, spøkte hun.

Trump var ikke på forsida av Time i mars-utgaven i 2009. Det var derimot Kate Winslet som vant Oscar for beste kvinnelig skuespiller det året. Foto: Angel Valentin/Washington Post

Trump slår tilbake

Donald Trump syntes lite om å bli latterliggjort på TV og fyrte tilbake med flere Twitter-meldinger rettet mot Brzezinski, ektemann og kollega Joe Scarborough.

Trump hevder at han observerte Brzezinski på sitt feriested Mar-a-lago med stygge blødninger som følge av en ansiktsløftning. Han kaller også Scarborough for «psycho Joe».

– Donald Trump er ikke god

Journalistparet utsetter ferien for å forsvare seg mot Twitter-angrepene, melder NY Daily News.

«Trump er ikke mentalt utrustet til å fortsette å se på showet vårt. Selv om han selv hevder at han ikke ser på oss lenger, forteller rådgiverne hans en annen historie. Det er bedre for USA og resten av verden at han holder seg til å se på Fox & Friends, »

Det skriver Brzezinski og Scarborough i en kronikk titulert «Donald Trump er ikke god» som er publisert på nettsiden til Washington Post.

Trump hadde rett i at paret var på festen hans i Mar-a-lago, men de hevder at de var der for å få et intervju, og at det var Trump som ønsket å snakke med dem.

Samtidig avviser de påstanden om at Mika Brzezinski har tatt ansiktsløftning og viser til et bilde av henne som ble tatt den kvelden.

Forholdet kjølnet

Programlederne i «Morning Joe» har fått kritikk for å ha gitt Trump mye tid på lufta i starten av valgkampen.

Han var en hyppig innringer til programmet, og etter at han vant primærvalget i New Hampshire i januar 2016 ringte han inn og takket for all støtten fra programlederteamet.