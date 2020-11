Flere amerikanske kommentatorer mener Trump kan tjene på å hevde at Biden og demokratene stjal valget. Noen hevder også at det er en helt bevisst strategi.

Det stjålne valget – en nyttig konspirasjonsteori:

Donald Trump startet sin politiske karriere da Barack Obama styrte USA. Han hevdet tidlig i valgkampen at Obama ikke var født i USA. Det må man være for å bli president. ( For ordens skyld: Obama ble født i USA, på Hawaii).

Denne konspirasjonsteorien hadde spredt seg på nettet en stund, og de som trodde på den, ble Trumps tidlige velgerbase. Siden har tilhengerskaren hans vokst kraftig.

71 millioner amerikanere, eller 47,6 prosent av velgerne, stemte på Trump forrige uke.

Det gjorde de til tross for at han i valgkampen har kommet med udokumenterte påstander om at Joe Biden er kriminell, og at han og demokratene hadde planlagt valgfusk med poststemmer.

Anne Appelbaum i magasinet The Atlantic skriver at nesten en tredel av amerikanerne tvilte på at Obama var født i USA da han var president. De hadde så liten tillit til det amerikanske demokratiet at de var villige til å tro på at hele Obamas presidentskap var et komplott.

Derfor er det ikke noe poeng for Trump å innrømme at han har tapt årets valg.

Han kan tjene på å undergrave tilliten til det amerikanske demokratiet mest mulig blant tilhengere sine, fordi det hele veien har vært kjernen i hans politiske prosjekt, mener Appelbaum.

Trump kan slik hun og flere andre kommentatorer ser det, late som han ikke tapte valget. Han kan fortsette å leve i en alternativ virkelighet , en virkelighet han deler med mange av de ivrigste tilhengerne sine.

LAST OG BRAST MED TRUMP: Mange amerikanere føler seg sett av president Trump og sier de ikke vil forlate ham. Foto: STEPHANIE KEITH / AFP

Støtte i eget parti

– Trump er utvilsomt den mektigste stemmen i partiet vårt. Han kommer til å ha enorm innflytelse også framover, sa Mitt Romney til NBC news søndag.

Senatoren fra Utah, som var presidentkandidat i 2012, har vært en av de få kritikerne Trump har hatt i senatet. Det er det mektigste kammeret i kongressen.

Nå er han en av svært få republikanere som har gratulert Joe Biden med valgseieren. Det mener han at også Trump må gjøre.

OPPTATT AV ANSTENDIGHET: Mitt Romney er en av få republikanere som har gratulert Biden. Men han mener Trump vil ha svært stor innflytelse i eget parti framover Foto: ERIN SCOTT / Reuters

Men hvorfor har svært få andre republikanere gratulert Biden?

Romney peker på en del av årsaken selv:

– Det republikanske partiet er stadig Trumps parti. Han var nærere ved å vinne valget enn mange hadde trodd, og han kan fortsatt sikre republikanerne fortsatt knepent flertall i senatet. Han er dessuten langt mer populær enn de aller fleste av sine partifeller blant velgerne, sa han til NBC News.

– Republikanske kandidater led ikke store tap på tirsdag, og det var på grunn av Trump. Trump selv ble heller ikke knust, sier senator Roy Blunt fra Missouri til ABC News.

Republikanernes senatsleder Mitch Mcconnell sier rett ut at han mener Trump har full rett til å undersøke om valget i forrige uke ble gjennomført på riktig måte.

Jeff Flake som var Mcconnels partikollega i senatet, men la seg ut med Trump allerede for flere år siden, mener partifellene hans ikke elsker Trump, men at de er redde for ham.

– De vet at det ikke finnes noen langsiktig framtid i trumpismen, men samtidig er de redde for Trump fordi han har så mange tilhengere at han kan skade dem, sier Flake til Washington Post.

USA-valget 2020 er ikke over

Selv om Joe Biden er erklært som vinner, er valgkampen i USA ikke helt over.

Fortsatt vet vi ikke hvem som vinner flertall i senatet. Det valget bli ikke avgjort før i januar.

I Georgia er det så jevnt mellom Biden og Trump at det blir omtelling.

Og på toppen av det hele vet vi ikke hvem begge de to senatorene fra delstaten blir.

Fordi mer enn to kandidater stilte til valg i hvert av disse senatsvalgene, blir det en valgomgang nummer to 5. januar.

Det kan være lite taktisk av republikanere å ta et oppgjør med Trump før det valget, skriver the Washington Post.

TRUER REPUBLIKANERNE: Demokraten Jon Ossof forsøker å bli Georgia's første senator fra sitt parti på lenge. Foto: ELIJAH NOUVELAGE / AFP

Flere tusen Trump-tilhengere har de siste dagene demonstrert i Georgia og hevdet at valget er stjålet.

Noen av de som tror på konspirasjonsteorier i den delstaten vant også fram svært direkte ved valget. Marjorie Taylor Greene ble valgt inn i kongressen på republikansk side.

Hun støtter den kultlignende internettbevegelsen QAnon som oppsto i 2017. De hevder at de i flere tiår har eksistert et hemmelig nettverk av mektige personer i statsapparatet i USA som kan knyttes til en elite som driver med satanisme og pedofili. Greene og andre har sett på president Trump som en slags alliert.

NYVALGT: Marjorie Taylor Greene er konspirasjonsteoretiker og nyvlalgt republikaner i kongressen. Foto: ELIJAH NOUVELAGE / Reuters

Starter Trump egen TV-kanal?

Trump vil bruke den neste ukene på rettsprosesser mot valggjennomføringen i Pennsylvania, Georgia og flere andre delstater.

Ifølge nyhetsnettsteder Axios planlegger han også folkemøter hvor han vil promotere disse søksmålene. De skriver også at han vil vise fram nekrologene til avdøde velgere han mener stemte ved presidentvalget i forrige uke.

En rekke jurister som uttaler seg til amerikanske medier, også på republikansk side, tviler på at Trump vil vinne fram med noen av søksmålene. De mener denne strategien kan skade både Trump og det republikanske partiet.

Dersom Trump ønsker å rendyrke historien om 2020-valget som den store konspirasjonen mot ham, er historien imidlertid en annen, mener Anne Appelbaum i The Atlantic

Trumps tap kan øke populariteten hans blant tilhengerne, mener hun. De kommer til å fortsette å kjøpe røde capser og Trump-flagg og kan bli kjernepublikummet for Trumps egen TV-kanal, skriver hun.

STORE FLAGG: Det er Trumps tilhengere som har hatt de største flaggene ved dette valget. Foto: Rick Bowmer / AP

En kanal kan bli en konkurrent til Fox News, dersom den kanalen snur seg mot presidenten, slik den i større grad enn tidligere gjorde da Joe Biden ble erklært som vinner av presidentvalget på lørdag.

Donald Trump har vært flink til merkevarebygging siden lenge før han president.

Appelbaum mener han vil fortsette å søke overskriftene lenge etter at han har flyttet ut av Det hvite hus.