Tror på konspirasjon om hemmelig krig – nå skal hun sitte i Kongressen

Vinneren av presidentvalget i USA er fortsatt uavklart. Men plassene i Kongressen oppdateres stadig.

Marjorie Taylor Greene (46) får en de 435 plassene i Representantenes hus. Den lovgivende nasjonalforsamlingen består av Senatet og Representantenes hus.

VALGT: Marjorie Taylor Greene. Foto: ELIJAH NOUVELAGE / Reuters

Republikaneren Taylor Greene støtter konspirasjonsteoriene som mener president Donald Trump fører en hemmelig krig mot «djeveldyrkende pedofile». QAnon hevder blant annet Barack Obama, Hillary Clinton og flere andre fremtredende demokrater og Hollywood-stjerner står bak.

Omstridt

Taylor Greene er fra sørstaten Georgia. Hun er en suksessfull forretningskvinne som tok over byggefirmaet til faren.

Greene har også kommet med oppsiktsvekkende kommentarer som at «den mest mishandlede gruppen av mennesker i USA i dag, er hvite menn».

Hun har også sammenlignet Black Lives Matter-aktivister med det høyreekstreme og rasistiske Ku Klux Klan. På Facebook har hun hevdet at lederen for Representanthuset, Nancy Pelosi, var skyldig i landssvik og at hun derfor burde henrettes, skriver CNN.

Hun ble i natt valgt inn – som ventet, etter å ha vunnet nominasjonskampen i partiet da motkandidaten trakk seg. Taylor Greene stilte til valg i et av de mest konservative distriktene i landet. 46-åringen har de siste årene markert seg som en politiker langt ute på høyresiden.

QAnon er svært omstridt. Både Facebook og YouTube har kunngjort at de vil slette alle grupper eller sider som åpent identifiserer seg med bevegelsen, som blir koblet til flere voldshendelser.

Trump-støtte

I sommer fjernet både Twitter og Facebook flere tusen kontoer som kunne knyttes til QAnon.

Trump har gjort lite for å snakke QAnon imot, og presidenten har sagt at gruppen består av «folk som elsker landet vårt». I august sa han: «Jeg har fått med meg at de liker meg vært godt, og det setter jeg pris på.»

Visepresident Mike Pence har tatt avstand fra QAnon og kaller det en konspirasjonsteori.

New York Times skriver at QAnon anser en Trump-seier som et godt utgangspunkt for å øke støtten, mens et en seier for tidligere visepresident Joe Biden vil bli tatt som bevis på at «denne siden av myndighetene» er så mektig at den klarte å senke en president.

