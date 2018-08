Trump frykter sin egen forklaring i valgetterforskningen

Trump har gjentatte ganger tidligere sagt at han vil forklare seg for spesialetterforsker Robert Mueller for å bevise at det ikke var noen sammenblanding mellom hans valgkampanje og russiske myndigheter.

Nå sier Trump at han er bekymret for å bli beskyldt for løgn dersom hans vitnemål ikke stemmer overens med det de andre som har forklart seg for Mueller har fortalt.

– Så hvis jeg sier en ting og James Comey sier en annen ting, blir det ord mot ord. Og han er bestevenn med Mueller, så da kommer Mueller til å si at han tror på Comey. Og selv om jeg forteller sannheten, gjør det meg til en løgner. Det er ikke bra, sier Trump i et intervju med nyhetsbyrået Reuters.

James Comey var FBI-sjef inntil Trump ga ham sparken i mai i fjor.

– Sannhet er ikke sannhet

Trumps bekymring er likelydende med det hans advokat Rudy Giuliani sa i et intervju med NBC News søndag.

På spørsmål om Trumps juridiske team forsøkte å trenere et mulig vitnemål fra presidenten, svarte Giuliani:

– Vi kommer ikke til å forhaste oss fordi han kan bli lurt til å begå mened. Selv om du sier at han ikke har noe å frykte siden han forteller sannheten, så er det tåpelig fordi det er noens versjon av sannheten – ikke sannheten, sa Giuliani i intervjuet.

– Fakta avhenger ikke av øynene som ser, kontret programleder Chuck Todd.

– Jo, det gjør de. Nå for tiden gjør de det. Sannhet er ikke sannhet, fastslo Giuliani.

Trump: Kunne tatt over granskingen

I intervjuet med Reuters sier Trump at han kan gripe inn i Mueller-etterforskningen hvis han vil, men at han så langt har valgt å ikke gjøre det.

– Jeg har bestemt meg for å holde meg unna. Men jeg må ikke holde meg unna, jeg kan gripe inn og gjøre hva som helst. Jeg kunne tatt over dersom jeg ville, men jeg har bestemt meg for å holde meg unna, sier presidenten.

Spesialetterforsker Robert Muellers team undersøker om Trumps valgkampapparat samarbeidet med Russland for å påvirke utfallet av presidentvalget.

Så langt er det tatt ut tiltale mot 32 personer, blant dem fire av Trumps valgkampmedarbeidere og 25 russere.

Avslørte nye russiske nettsider

Amerikansk etterretning har konkludert med at Russland forsøkte å påvirke presidentvalget gjennom dataangrep og falske nyhetssaker i sosiale medier.

I dag skriver Washington Post at Microsoft denne uken avslørte og stengte seks falske nettsider som skal være opprettet av en hackergruppe med bånd til den russiske regjeringen.

Nettsidene var forfalskninger av flere sider knyttet til Senatet og to amerikanske konservative organisasjoner, Hudson Institute og International Republican Institute.

Opplysningene blir lagt fram bare uker etter at Microsoft gjorde en lignende oppdagelse knyttet til senatoren Claire McCaskill fra delstaten Missouri, som stiller til gjenvalg for Demokratene i valget i november.

Forsøkene ligner på dataangrepene før presidentvalget i 2016, og kommer i forkant av høstens kongressvalg i USA.