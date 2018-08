Nøkkelvitne erkjenner å ha begått forbrytelser med Paul Manafort

Rick Gates (46), som har jobbet tett sammen med Manafort (69), er en av 35 vitner som påtalemyndigheten vil føre i saken mot den tidligere valgkamprådgiveren.

MANAFORT: Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort er blitt tiltalt for skatteunndragelse og økonomisk kriminalitet. Rettssaken mot Manafort begynte tirsdag, og han kan få mange år i fengsel hvis han blir funnet skyldig. Foto: Mandel Ngan / AFP

I retten i Alexandria i delstaten Virginia spurte aktor om Gates hadde begått forbrytelser sammen med Manafort.

– Ja, svarte Gates.

Gates er ansett som et nøkkelvitne, og er en av dem som har sluppet med en mindre alvorlig tiltale, fordi han i februar sa seg skyldig i å ha løyet og for å ha konspirert mot USA. Siden den gang har han samarbeidet med etterforskerne.

President Donald Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort er i retten for anklager om skattesvindel og økonomisk utroskap. Dette er den første rettssaken i kjølvannet av spesialetterforsker Robert Muellers undersøkelser, selv om tiltalepunktene ikke omhandler anklagene om mulig samarbeid med russiske myndigheter i forbindelse med valgkampen i 2016.

Feilrapporterte

Manaforts tidligere medarbeider forklarte i retten at Manafort instruerte han til å rapportere utenlandsk inntekt som lån for å senke hans skattepliktige inntekt.

SPESIALETTERFORSKER: Robert Mueller og hans folk forsøker å finne ut om Trumps medarbeidere samarbeidet med russiske myndigheter om å sverte Hillary Clinton i den amerikanske valgkampen i 2016. Foto: Yuri Gripas / Reuters

Ifølge Gates hadde han sammen med Manafort 15 utenlandske kontoer som de ikke rapporterte inn til myndighetene, selv om de visste at det var ulovlig.

Ifølge Washington Post, som rapporterer fra retten, sa Gates at han gjentatte ganger at han utførte forbrytelser på ordre fra Manafort. Han navnga deretter 12 kontoer som han sa at Manafort har kontrollert.

– Alle tilhørte Manafort. Pengene kom fra inntekter fra politisk rådgivning i Ukraina, sa han.

Videre erkjente Gates også å ha stjålet flere 100.000 dollar fra Manafort, gjennom å forfalske fakturaer for arbeid han ikke har utført.

Omfattende rettssak

Siden rettssaken mot Manafort startet i forrige uke har 69-åringens advokater forsøkt å gi Gates skylda for å ha brutt loven, og å fremstille han som en løgner som har utnyttet Manaforts tillit og stjålet millioner fra ham.

Aktoratet mener at Manafort sammen med Gates mottok nærmere 250 millioner kroner i såkalt konsulenthonorar fra den tidligere regjeringen i Ukraina – penger som amerikansk skattevesen aldri fikk vite noe om.

Manafort har erklært seg ikke skyldig i de 18 punktene han er tiltalt for i retten i Virginia.