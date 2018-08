Trump øker takten i antall tvilsomme påstander igjen

Med jevne mellomrom kommer avisen Washington Post med en rapport over sannhetsgehalten i påstandene til president Donald Trump.

I oversikten avisen presenterte 14. november i fjor, kom det frem at Trump da hadde nådd et gjennomsnitt på ni feilaktige eller villedende påstander om dagen.

Hva Washington Post mener Ekspandér faktaboks Washington Post tar med i oversikten også påstander der Trump har reversert sin holdning til blant annet påliteligheten til bakgrunnsdata. Den største eksempelet på det, er om yrkesdeltagelsen til afro-amerikanere. Den er nå historisk høy, i følge data fra Bureau of Labor Statistics. Tall nå Trump siterer. Under valgkampen avfeide Trump tall fra byrået som helt absurde og feilaktige. Avisen tar også med det som blir definert som villedende påstander. Det kan noen ganger være en vanskelig øvelse, og kan åpne for kritikk og alternative tolkninger.

Tallet ni var gjennomsnittet over to måneder.

Trump holdt denne takten i ganske lang tid, men så ser det ut til å ha skjedd noe i sommer.

I den siste rapporten fra Washington Post kommer det frem at presidenten i juni og juli har økt tempoet til 16 tvilsomme påstander om dagen.

I løpet av presidentens første hundre dager, var takten 4,9 om dagen.

Lyver Trump? Foto: SAUL LOEB / AFP Ekspandér faktaboks I New York Times har det mange ganger blitt skrevet at Trump lyver om noe.

Det gjør ikke Washington Post.

Det er ikke lett å avgjøre om noen lyver. Å lyve er å komme med en usannhet som du vet er usann.

Trump fortsetter å si det samme, etter at troverdige kilder har påpekt at det han sier er feil.

Det som ikke kan bli slått fast, er om Trump tror på disse kildene, eller om han har fått informasjonen.

Gjennomsnittet for hele presidentperioden er nå 7,6 om dagen. Det totale tallet er 4229 påstander.

Dersom du har lyst til å følge dette dag for dag, så har Washington Post en prisvinnende, interaktiv oversikt du kan se her.

DRAR OPP TOTALEN: I oversikten fra Washington Post er det mulig å se at påstander i forbindelse med immigrasjon har bidratt til en markant økning de siste to månedene. Foto: Washington Post

79 påstander på en dag

Det betyr ikke at Washington Post har registrert så mange unike påstander. Presidenten gjentar seg selv mange ganger.

Det avisen mener er den mest brukte, feilaktige eller villedende påstanden, handler om den mulige sammensvergelsen mellom Trump-kampanjen og representanter for russiske myndigheter.

Avisen klassifiserer mange, til dels forskjellige uttalelser, i forbindelse med denne saken som én påstand.

Da blir tallet 110, og klart den mest gjentatte påstanden.

Hva Trump sier Ekspandér faktaboks Dette er en oversikt over de mest gjentatte påstanden som blir regnet som feilaktige eller villedende. Diverse ytringer om sammensvergelse. (110 ganger) Ytringer om det historisk gode aksjemarkedet. (97 ganger) Vi har gjennomført det største skattekuttet i amerikansk historie. (88 ganger). Fabrikkene er på vei tilbake til Michigan, Iowa og Ohio. (83 ganger). Yrkesdeltagelsen til minoriteter. (79 ganger) Helsereformen til Obama er en komplett katastrofe. (65 ganger).

Antallet flaggede påstander varierer også sterkt dag for dag. De store tallene pleier å komme i forbindelse med lange folkemøter.

Trump nådde, ifølge Washington Post, en ny topp 5. juli. Da kom han med hele 79 påstander som havnet på avisens liste.

DEN STORE DAGEN: 5. juli i år holder Donald Trump et massemøte i Great Falls, Montana. Dette skal ha vært den mest produktive dagen, regnet i feilaktige og villedende påstander, til nå i presidentperioden. Foto: Carolyn Kaster / AP

Stoltenberg

30. juli var en dag der Trump endte opp klart under det nye gjennomsnittet, med bare åtte påstander som blir flagget.

Det kan være at presidenten ble litt snilt behandlet av Washington Post, fordi han også kan ha sagt noe uriktig om Jens Stoltenberg.

Trump sa på en pressekonferanse 30. juli: – And if you speak to Secretary General Stoltenberg, I think he's the biggest fan of Trump, because he said, «We couldn't collect money until President Trump came along.»

Det Trump tydeligvis mener, er altså at Stoltenberg kanskje er den beste tilhengeren Trump har, og at Stoltenberg har sagt at det ikke var mulig å få Nato-landene til å øke sine forsvarsbudsjetter før den nåværende presidenten var på plass i Det hvite hus.

En annen tolkning Ekspandér faktaboks En annen tolkning, er at Trump snakker om de direkte betalingene fra medlemslandene til Nato for å dekke felleskostnader. Der betaler landene det de skal, og det har ikke kommet noen endring under Trump. USA betaler 22 prosent av disse kostnadene, Norge betaler 1,6 prosent. Dersom Stoltenberg har sagt at vi ikke fikk landene til å betale, så er det disse pengene, som brukes blant annet til å betale for driften av overvåkingsfly, han kan ha snakket om.

NRK har ikke funnet noen offentlig uttalelse fra Stoltenberg med ordene som Trump legger i hans munn.

KANSKJE HAN SA DET TIL MELANIA: Det er 11. juli i år, og Stoltenberg sier fine ting om Trump. Det er meget usikkert om han sa det Trump mener han sa. Foto: POOL / Reuters

Skrøt av Trump

Det Stoltenberg har sagt, og det gjorde han 11. juli, er følgende:

«Stoltenberg: Last year was the biggest increase in defense spending across Europe and Canada in that generation.

Trump: Why was that last year?

Stoltenberg: It’s also because of your leadership, because of your carried message. And ...»

Der blir Stoltenberg avbrutt av Trump.

Det Stoltenberg sa, var at den store økningen i forsvarsbudsjettene vi så i 2017, delvis kom på grunn av Trump og hans klare meldinger.

KANSKJE IKKE GODT INFORMERT: Donald Trump har fått kritikk for å ikke beskrive Nato-prosesser og budsjetter riktig. Foto: YVES HERMAN / Reuters

Nato økte fra 2015

Det som er klart, er at Nato-landene begynte å øke sine forsvarsbudsjetter for fire år siden (PDF). Det er, som kjent, før Trump ble en alvorlig faktor i internasjonal politikk.

Washington Post har en rekke ganger påpekt at Trump kommer med feilaktige påstander om forsvarsbudsjettene i Nato-landene.

De har ikke behandlet spørsmålet om Stoltenberg på ett eller annet tidspunkt i samtale med Trump har sagt det Trump sier han har sagt.

Svaret på det ligger i hodet til Jens Stoltenberg. Han kan ha sagt noe til Trump i det private rom.

Pressetalsmannen til Stoltenberg, Stein Hernes, sier generalsekretæren ikke har anledning til å kommentere.