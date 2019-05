Trump fikk nei til finansiering av mur

Trump ville ha 8 milliarder dollar til bygging av muren, og erklærte krisetilstand i februar for å få tilgang til å bruke penger fra budsjettene til militæret, forsvarsdepartementet og finansdepartementet.

Fredag ble planene stanset av dommeren Haywood Gilliam i California. Avgjørelsen gjelder to prosjekter som går ut på å bytte ut drøyt åtte mil med gjerder langs grensen mot Mexico.

Arbeidet skulle etter planen starte allerede lørdag, skriver CNN.

Det var to gruppesøksmål som ble avgjort fredag. Det ene kom fra California og 19 andre delstater, det andre fra miljøorganisasjonen Sierra Club og en rekke aktivistgrupper som holder til langs grensen.

De mener blant annet at muren vil skade lokalmiljøene og være en fare for dyrelivet.

Gilliam skriver i sin kjennelse at metodene for å omgå Kongressen ikke er forenlig med maktfordelingsprinsippene i USA, og at Trump må ha Kongressens godkjenning.

To personer klatrer på gjerdet mellom USA og Mexico utenfor Ciudad Juarez. Foto: Herika Martinez / AFP

Lang kamp

Krangelen om finansiering av muren, som var et av Trumps viktigste valgkampløfter, førte til en månedslang nedstengning av statsapparatet.

Kongressen gikk til slutt med på å sette av 1,3 milliarder dollar til å skifte ut noen av gjerdene i Rio Grande-dalen i Texas, men det var langt mindre enn de 8 milliardene Trump ønsket seg.

Han erklærte derfor krisetilstand for å kunne hente 3,6 milliarder dollar fra militærets byggebudsjett, 2,5 milliarder fra forsvarsdepartementets budsjett for kampen mot narkotika og 600 millioner fra finansdepartementets fond med beslaglagte verdier.

Trump mener migranter som forsøker å ta seg ulovlig inn i USA fra Mexico er en krise som truer nasjonens sikkerhet. Han har sagt at han er villig til å akseptere en stålbarriere langs deler av grensen i stedet for en betongmur.

Demokratene mener krisen er oppkonstruert, og at Trump tok en snarvei utenom Kongressen.