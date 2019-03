– Muren vil endre USAs biologiske identitet for alltid. Jeg er forbauset og rasende for at en så verdifull biologisk skatt blir ofret for politisk vinning. Det sier den amerikanske biologen Jennifer Miller til nettstedet Scientific American.

Grensemuren Trump vil bygge er 3200 kilometer, omtrent 700 kilometer lengre enn den norske kystlinja. Muren er tenkt å være mellom 5,5 og 9,1 meter høy, alt etter hvilken prototyp man lander på.

Det finnes flere forslag til hvordan muren mot grensa til Mexico bør være. Dette er et forslag. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Gro Amdam er både professor ved Arizona State University og forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Til NRK Ekko forteller hun at hun er enig med sin amerikanske kollega.

– Det er en potensiell katastrofe. Muren vil gå gjennom områder som deler et naturmiljø.

Gro Amdam nevner konkrete eksempler på arter som vil kunne få problemer.

BOSATT I OMRÅDET: Professor Gro Amdam ved Arizona State University er bekymret. Foto: Privat

– Jaguar, skilpadder og ulv. Det er store ulvebestander som har revir i området og som trekker opp gjennom Mexico og inn mot USA. Det vil påvirke genflyten i bestandene i ulike deler av området.

Selv fugler vil kunne få problemer. Man skulle jo tro at fugler klarer en sånn mur greit ved bare å fly over, men en mur har konsekvenser ut over det å være en ren barriere. Den vil være et element som skaper forvirring, sier Amdam.

FUGLELIV: Selv fuglelivet vil kunne påvirkes av en mur, mener Gro Amdam. Foto: EDGARD GARRIDO / Reuters

Lovene som skal beskytte dyrelivet er satt til side

Professor Nils Christian Stenseth er evolusjonsbiolog ved Universitetet i Oslo og medlem av det amerikanske vitenskapsakademiet. Han reagerer på det han kaller en ikke-kunnskapsbasert politikk og forvaltning.

– Man vet ikke hvilken effekt muren vil ha, men det ville vært naturlig å gjøre en undersøkelse før man gjør et sånt naturinngrep. National Academy of Sciences er ikke spurt og alle restriksjoner legges til side. Nå er det for sent.