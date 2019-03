Trump får milliardar til Mexico-mur

Pengane kan settast av grunna krisetilstanden som presidenten erklærte då han ikkje fekk pengane han ønskte av kongressen til muren mot Mexico.

Kriseerklæringa gjer det muleg å flytte pengar frå forsvarsbudsjettet til bygginga av muren.

Liten del

Fungerande forsvarsminister Patrick Shanahan sa måndag at han har godkjent å bruke ein milliard dollar til bygginga. Han har også instruert hærens om å planlegge og sette i gang bygginga, ifølge Pentagon.

Pengane frå forsvarsdepartementet utgjer ein liten del av det Trump ønskjer å bruke på muren langs grensa. Tryggingsdepartementet har bedt Pentagon bygge eit 92 kilometer langt og drygt fem og meter høgt gjerde.

President Trump inspiserer grensemur i San Diego i California. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Dragkamp i kongressen

Kongressen har vedtatt å oppheve krisetilstanden, men det har presidenten lagt ned veto mot.

Det er første gang siden han kom til makta for drygt to år sidan at Donald Trump har lagt ned veto.

Kongressen kan overstyre presidentens veto, og skal etter planen stemme over det i dag. Men det er lite truleg at det vil skje, ettersom det vil kreve to tredels fleirtal både i representanthuset og senatet. I så fall må en rekke republikanarar i begge kammer snu setg mot sin eigen president.