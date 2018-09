11. september-angrepet krever fremdeles ofre

2997 mennesker døde i terrorangrepene på World Trade Center, Pentagon og da fligth 93 styrtet i Pennsylvania. Mange tusen ble syke den dagen. Og i årene som har fulgt er det også mange som dødd eller alvorlige helseproblemer, melder tv-kanalen ABC News.

– Manhattan ble en kloakkum av kreft

19 terrorister kapret fire innenriksfly på morgenen septemberdagen i 2001.

Foto: Doug Kanter / AFP

Det første traff det nordlige tårnet på World Trade Center i New York, et annet fly traff det sørlige. Litt senere styrtet et fly inn i det amerikanske forsvarsdepartementet, mens det siste flyet traff bakken i Pennsylvania etter at folk om bord hadde forsøkt å overmanne terroristene.

– Nedre Manhattan ble en kloakkum av kreft. Luften var forurenset og giftig, sier den tidligere FBI-agenten Lu Lieber som jobbet i New York den dagen.

Tidligere FBI-agent Lu Lieber fortalte på et arrangement på 9/11 Memorial & Museum at hun er kreftsyk. Foto: AP

Hun husker hvordan støvet kom inn gjennom airconditionanlegget i bilen. Hun fikk kreft i 2012.

– Våre kolleger er syke. De er døende og mange er allerede døde. Jeg tror aldri jeg blir kreftfri, sa hun i en tale på 9/11 Memorial & Museum tidligere denne uken.

Målet hennes nå er å leve lenge nok til å se sønnen ferdig med videregående skole og college.

Mister ansatte hvert år

Flere enn 16.000 har fått utbetalt erstatning etter angrepene. Dette er folk som jobbet med redningsarbeid, opprydning og gjenoppbygging. De er politiansatte, brannmenn og FBI-agenter.

– Fram til i dag har vi hvert eneste år mistet ansatte på grunn av 11. september, sier avdelingssjef i New York-politiet Terence Monahan til ABC News.

På politiets minnevegg blir det hvert år ført opp nye navn. Foto: Drew Angerer / AFP

15 menn med brystkreft

Advokatfirmaet Barasch McGarry som representerer 11. september-ofre sier de har 15 mannlige klienter som har fått brystkreft. Alle bodde eller jobbet på Manhattan da angrepet skjedde.

En av dem er 51 år gamle John Mormando. I fjor løp han New York Marathon, men så oppdaget han en kul i brystet.

– Dette er høyst sannsynlig på grunn av 11. september. Vi har ingen krefttilfeller i vår familie, sier han til The New York Post.

Ifølge Wold Trade Centers helseprogram blir så mange som 10.000 krefttilfeller knyttet til det giftige støvet og den giftige røyken etter terroren.

Flere brannmenn døde hvert år

Også brannvesenet i New York forteller om tap:

– Tapet av liv i vår avdeling den 11. september var rystende. Det samme er det å se listen av helter som vokser for hvert år uten at det er noen avslutning i sikte, sier kommissær Dan Nigro.

Bare det siste året døde 18 brannmenn som følge av angrepet, opplyser brannvesenet.

Disse siste får navnene sine oppført på en minnevegg utenfor brannvesenets hovedkvarter i dag.

– Minneveggen er et symbol på offeret, engasjementet og motet som kjennetegner brannvesenet i New York, sier brannsjef James Leonard.

Ifølge CNN er det registrert 58 forskjellige kreftformer som er relatert til sykdommer i forbindelse med Ground Zero.

Fremdeles er det flere enn 1100 ofre som ikke er identifisert.