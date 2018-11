Trump beklager at han ikke har brukt en «mildere» tone

– Jeg ville likt å ha en mye mildere tone. Jeg føler, til en viss grad, at jeg ikke har noe valg. Men det er mulig at jeg har et valg og kunne ha vært mildere, sa presidenten i et intervju som ble sendt på den amerikanske fjernsynskanalen ABC mandag kveld.

Svaret kom etter at Trump ble spurt om det var noe han angret og ville gjort annerledes fra sine første to år som president.

På spørsmål om fra Scott Thuman om han skulle ønske forholdet til demokratene var bedre, svarte Trump at han håper det blir bedre etter valget.

– Jeg ville gjerne kommet overens med dem og tror at mye kan skje etter valget. Men akkurat nå er de i sitt modus og vi i vårt modus, sa presidenten.

Uklart hva han mente

Det kom ikke frem i intervjuet om det var noen spesifikke uttalelser som Trump angret på, skriver Washington Post.

Helt siden han kastet seg inn i presidentvalgkampen i 2015 har Trump utmerket seg med sterk ordbruk og ved å bruke skjellsord om sine motstandere.

Etter at det i oktober i år ble sendt brevbomber til ledende politikere og 11 mennesker ble drept i et angrep på en jødisk synagoge, ble presidenten kritisert for å ha gjort lite for å stanse hatkriminalitet.

Presidentens svar på den kritikken var at han heller ville bruke sterkere enn mildere ord.

Mellomvalg i dag

Amerikanske velgere går i dag til stemmelokalene for å stemme over blant annet senatorer og medlemmer av Representantenes hus.

Meningsmålinger tyder på at republikanerne kommer til å beholde flertallet i Senatet, mens demokratene overtar flertallet i Representantenes hus.

Dermed kan presidenten komme til å måtte samarbeide med demokratene for å få gjennom forslag, og i mandagens intervju åpnet han for mer samarbeid og en mer forsonende tone.

– Jeg håper det. Det er helt klart bedre for landet. Jeg håper det skjer og vi er i hvert fall villige til å gjøre det. Men vi må først komme oss gjennom morgendagen, sa president Trump.