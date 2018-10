Kritiserer Trump etter synagogemassakren i Pittsburgh

– Vil skuddene i Pittsburgh synagogen vekke jøder som støtter Trump? spør Ben Faulding i The Forward.

USA huser verdens nest største jødiske befolkning, etter Israel.

Den amerikanske nettavisen The Forward er en av USAs mest innflytelsesrike jødiske publikasjoner, og retter kritikken mot president Donald Trump etter det Anti-Defamation League tror kan være det blodigste angrepet på jøder i landets historie.

– Hva har Trump gjort med oss, Amerika? spør sjefredaktør Jane Eisner.

I lederartikkelen viser Eisner til at hatkriminalitet, som bunner i fiendtlig eller hatefulle holdninger til jøder, øker under Donald Trump.

En mann holder seg til hodet mens politiet eskorterer ham ut av synagogen i Squirrel Hill i Pittsburgh etter angrepet lørdag. Foto: Alexandra Wimley / AP

I 2017, under president Donald Trumps første år i Det hvite hus, økte hatkriminalitet rettet mot amerikanske jøder med hele 57 prosent sammenlignet med året før, viste ferske meningsmålinger i sommer.

Det fikk amerikanske jøder til å slå alarm.

Nå rettes kritikken mot Donald Trump. Mange mener presidenten ikke har tatt situasjonen på alvor.

Lørdag ettermiddag samlet flere tusen beboere seg i Squirrel Hill for å minnes de drepte. Foto: Matt Rourke / AP

– Det er forferdelig med alt hatet i landet vårt

USAs president Donald Trump påpekte få timer etter skytingen at mye tydet på at gjerningspersonen var motivert av «ond antisemittisme».

– Det er forferdelig med alt hatet i landet vårt. Noe må gjøres, sa president Trump.

«Trump fordømmer skyting som ren ondskap, for så å gli inn i kampanjemodus», skriver avisen Greenwich Time, etter at Trump samtidig benyttet anledningen til å si at skytingen ikke kan relateres til USAs våpenlovgivning.

Trump mener utfallet av skytingen ville vært annerledes hvis synagogen hadde hatt væpnede vakter.

Også dette utsagnet vekker debatt i USA kort tid før mellomvalget 6. november, spesielt ettersom fire av de skadde er politibetjenter.

«Jøder må dø»

«Jøder må dø» ropte skytteren mens skuddene haglet i synagogen i Pittsburgh.

Angrepet skjedde i Squirrel Hill, et av de mest tradisjonsrike jødiske nabolagene i USA, under en navneseremoni for et spedbarn under jødenes viktigste rituale sabbaten.

Elleve personer ble drept. Seks såret, deriblant fire politibetjenter.

Politiet har identifisert gjerningsmannen. Han heter Robert Bowers (46) og beskrives som en høyreekstrem nasjonalist. Foto: - / AFP

Politiet identifiserte skytteren som Robert Bowers (46). Føderale påtaleansvarlige har tatt ut siktelse mot ham som omfatter 29 punkter.

Robert Bowers er tidligere ikke straffedømt, men et dypdykk i mannens nettvaner tegner et mørkt bilde.

Frykter raseriet til hvite menn med våpen

I lederartikkelen i The Forward beskriver Jane Eisner frykten amerikanske jøder lever med, etter at det politiet beskriver som en høyreekstrem nasjonalist gikk til angrep i jødenes helligste rom.

– Vi har blitt en nasjon der selv ikke de hellige rom for bønn lenger kan beskytte oss mot raseriet til hvite menn med våpen, skriver Jane Eisner.

The Forward har røtter tilbake til 1897, da avisen ble grunnlagt som en dagsavis på jiddisk i USA.

En ultraortodoks jødisk mann ber ved Middelhavet i den israelske byen Herzliya nær Tel Aviv. Amerikanske og israelske jøder er dypt splittet i synet på Trump, og også innad blant amerikanske jøder skaper Trump debatt. Foto: JACK GUEZ / AFP

– Vi er blitt en nasjon av innvandrere som snur ryggen til innvandrere, som kaster dem bort fra grensen, skiller familier, stenger barna deres inne og fremstiller dem som sataniske skapninger klare til å invadere i stedet for vanlige mennesker som flykter fra utålelige forhold, skriver Jane Eisner.

Hun synes ikke det er rart at Robert Bowers skal ha vært spesielt opptatt av Hebrew Immigration Aid Society (HIAS).

Hjelpeorganisasjonen ble stiftet i 1881 for å hjelpe jøder som flyktet fra pogromer i Øst-Europa, og hjelper i dag andre mennesker som flykter fra forfølgelse.

The Forward stiller spørsmål ved den amerikanske forretningsmannen og milliardæren Sheldon Adelsons støtte til Donald Trump. Sheldon Adelsons forfedre var jøder fra Ukraina og Litauen, og Adelson eier blant annet den israelske avisen Israel Hayom. Foto: John Locher / AP

Delte hatefulle innlegg rettet mot jøder

Nyhetsbyrået Ap har sett på en arkivert versjon av en bruker ved navn Robert Bowers på Gab, et sosialt medium som er populært blant høyreekstreme.

Det er der Robert Bowers skal ha delt hatefulle innlegg rettet mot jøder, og spesielt HIAS.

– HIAS liker å bringe inntrengere som dreper folket vårt. Jeg kan ikke sitte og se på at vi blir slaktet. Jeg bryr meg ikke om hvordan dette vil se ut. Jeg skal gå for det, skrev brukeren.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu, seniorrådgiver i Det hvite hus Jared Kushner og president Trumps datter Ivanka Trump under feiringen av USAs nye ambassade i Jerusalem 14. mai. Ivanka Trump konverterte til jødedommen da hun giftet seg med Kushner som er jøde. Foto: MENAHEM KAHANA / AFP

President Donald Trump, som selv har gått hardt ut mot globalisering og kaller seg nasjonalist, har også fått gjennomgå av Bowers.

I et innlegg skal Bowers ha kritisert Trump for å være er en globalist, og skrevet at slagordet Make America Great Again ikke er mulig så lenge det pågår «jødisk infisering».

Bowers hadde et forsidebilde med det nynazistiske symbolet «1488». De to første tallene viser til «De 14 ordene»-slagordet bredt brukt av hvite nasjonalister mens «88» står for «Heil Hitler» ettersom bokstaven H er den åttende bokstaven i alfabetet.

Et av de siste innleggene publisert av brukeren er et bilde av en brennende ovn med bildeteksten «Make Ovens 1488F again». I andre innlegg delte brukeren imidlertid innlegg om holocaustfornektelse.

«Elsk din neste. Uten unntak» var skrevet på banneret som noen av beboerne i Squirrel Hill i Pittsburgh hadde tatt med seg da innbyggerne samlet seg for å minnes de drepte lørdag. Foto: Gene J. Puskar / AP

Frykt blant jøder

Lørdag ettermiddag samlet flere tusen beboere seg i Squirrel Hill for å minnes de drepte. Folkemassen ba sammen mens flere uttrykte også der sin fortvilelse rundt det giftige politiske klimaet i USA, som de mener Trump er ansvarlig for.

Flere skremmes av både våpenlovene og den hatefulle tonen i amerikansk offentlighet.

Synagogen i Squirrel Hill ble stiftet for 150 år siden i et nabolag som historisk har vært et senter for det jødiske miljøet i Pittsburgh, men frykten for antisemittisme har vært økende i regionen.

USA huser verdens nest største jødiske befolkning, etter Israel. Her er ortodokse jøder samlet i Kiryas Joel, New York, i mai 2017 under feiringen av den jødiske høytiden Lag BaOmer. Foto: EDUARDO MUNOZ ALVAREZ / AFP

80 prosent av nabolagets beboere svarte i en spørreundersøkelse i 2017 at de var bekymret over voksende antisemittisme.

– Dette voldelige angrepet kommer dessverre på et tidspunkt da ADL har rapportert en historisk økning i både antisemittiske hendelser og antisemittisk trakassering på nettet, sier leder Jonathan Greenblatt i ADL.

Jonathan Greenblatt leder Anti-Defamation League i USA. ADL ble grunnlagt i 1913 og jobber for å stanse diskriminering og hatkriminalitet rettet mot amerikanske borgere eller religiøs grupper. Her samtaler Greenblatt med amerikanske sikher, en gruppe som også har erfart en markant økning i hatkriminalitet de senere årene. Foto: Carolyn Kaster / AP

Ledere ber om et oppgjør mot hat

Reaksjonene fra verdenssamfunnet har strømmet på etter den rystende hendelsen i Pittsburgh.

Trump kalte den senere lørdag for et «angrep på menneskeheten» mens justisminister Jeff Sessions har åpnet for dødsstraff for gjerningsmannen.

FNs generalsekretær António Guterres sier han er dypt sjokkert over hendelsen og maner til en samlet front mot «rasisme, antisemittisme, islamofobi og andre former for hat, fordommer, diskriminering og xenofobi, som vokser i styrke flere steder i verden».

Canadas statsminister Justin Trudeau har tilbudt solidaritet til ofrene mens Tysklands statsminister Angela Merkel kalte angrepet «blind antisemittisk hat».

Barack Obama ber amerikanere kjempe mot hatefull retorikk mot dem som ser annerledes ut, elsker annerledes eller ber annerledes. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

USAs tidligere president Barack Obama sier «vi må kjempe mot hatefull retorikk mot dem som ser annerledes ut, elsker annerledes eller ber annerledes».

Etter en uke dominert av bombepakker og angrepet på synagogen i Pittsburgh, kritiseres presidenten og hans republikanske trosfeller i USA for å drive en politisk retorikk som fyrer opp under en voksende høyreekstremisme.

Kritikerne mener de høyreekstreme utgjør en langt større trussel mot rikets sikkerhet, enn de farene presidenten fokuserer på.