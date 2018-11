– Republikanerne i Wisconsin har innført flere endringer som gjør det vanskeligere for folk å stemme. Det rammer først og fremst de som ville ha stemt på demokratene, sier Mary Kubicki til NRK.

Hun er demokrat og valgt til øverste administrative leder i Kenosha county.

En av de nye reglene er at velgerne må ha identitetskort med bilde for å stemme. For eksempel kan man bruke statlige ID-kort eller førerkort.

Mary Kubicki er demokrat og fylkesrådmann i Kenosha. – De nye lovene er innført at det republikanske flertallet i delstatsforsamlingen for å hjelpe dem i valgene, sier hun. Foto: Kristian Elster / NRK

– De som mangler ID-papirer er for en stor del svarte, fattige, eldre eller funksjonshemmede. Dette er velgergrupper som er overveldende demokratiske, sier Kubicki.

Hun viser også til en nyinnført regel som gjør at man blir strøket av valgmanntallet hvis man ikke har stemt på fire år.

– I 2016 hadde vi velgere som ble nektet å stemme fordi de ikke hadde stemt på noen år. De visste ikke at de måtte registrere seg på nytt.

– Jeg vil at de som stemmer har utdannelse og vet hva valget dreier seg om, sier Erin Decker, formann for Det republikanske partiet i Kenosha. Foto: Kristian Elster / NRK

Vil avverge valgjuks

Republikanerne sier at loven om ID-papirer er innført for å forhindre valgjuks.

– Vi vil ikke at hvem som helst skal kunne møte opp i valglokale og oppgi et navn, sier formann for Det republikanske partiet i Kenosha, Erin Decker, til NRK.

Hun hevder at 70 prosent av folk i Wisconsin vil ha en skal ha en lov som krever at man viser ID-papirer når man stemmer.

Decker sier også at hun ikke ser det som noe mål at flest mulig avgir stemme.

– Jeg vil at folk som stemmer er engasjert og vet hva som foregår: Jeg vil ikke at folk skal gå og stemme fordi de blir fortalt at de må gjøre det, sier hun.

Donald Trump under et valgmøte i Eau Claire, Wisconsin 1. november 2016. Trump vant delstaten med 0,7 prosent av stemmene. Foto: Matt Rourke / Ap

Kan ha avgjort valget

Trump vant Wisconsin med 22.748 stemmer, eller 0,76 prosent av de nesten tre millionene som stemte. I Kenosha skilte bare 255 stemmer av totalt over 70.000 mellom de to presidentkandidatene.

Samtidig gikk valgdeltagelsen ned med tre prosentpoeng fra forrige presidentvalg. 90.000 færre avga stemme i 2016 enn i 2012.

Hvor mange som lot være å stemme i 2016 på grunn av de nye lovene er uklart. En rekke studier gir forskjellige konklusjoner:

En studie fra University of Wisconsin viser at 11,2 prosent av velgerne i to av Wisconsins fylker lot være å stemme på grunn av den nye ID-loven, skriver Nymag.

En annen studie tyder på at 300.000 mulige velgere manglet de nødvendige ID-papirene, skriver Campaignlegal. Studien sier ikke noe om hvor mange av dem som faktisk ville stemt dersom de hadde hatt papirene.

En tredje studie viser at 200.000 velgere lot være å stemme på grunn av ID-loven, skriver The Nation.

Fellesnevneren for alle studiene er at de tyder på at den nye loven påvirket langt fler stemmer enn de drøyt 20.000 som ga Trump flertallet i delstaten.

Selv Wisconsins republikanske statsadvokat, Brad Schimel, sa i et intervju i april at loven kan ha hjulpet Trump til seieren i delstaten i 2016.

– Hvor mange kan være sikre på at president Trump ville vunnet Wisconsin hvis vi ikke hadde hatt ID-loven som forhindrer valgjuks, sa Schimel ifølge Milwaukee Journal Sentinel.

Laster Highcharts-innhold

Fjerner velgere fra manntall

Ifølge BBC har 24 delstater siden 2010 innført restriksjoner som fører til lavere valgdeltagelse.

Resultatet er at ved det siste mellomvalget, i 2014, var deltagelsen den laveste på 70 år.

Lovene som krever ID-papirer er bare et av flere forskjellige tiltak som har ført til at valgdeltagelsen har gått ned de siste årene.

Florida-guvernør Governor Rick Scott endret en lov som gjorde ga fanger tilbake stemmeretten etter at de hadde sonet ferdig dommen. Foto: CARLOS BARRIA / Reuters

I Florida er 1,5 millioner eks-fanger fratatt stemmeretten. Blant dem er rundt 500.000 svarte, en gruppe som vanligvis stemmer på demokratene med overveldende flertall.

Loven som fratar dem stemmeretten er satt i verk av den republikanske guvernøren Rick Scott:

Scott har to ganger blitt valgt til guvernør med et flertall på 60.000 stemmer. Nå kjemper han om en plass i Senatet, et valg som fort kan bli avgjort av at mange er fratatt stemmeretten.

Krever gateadresse av indianere

I Nord-Dakota krever en ny lov at velgerne viser ID-papirer som inneholder navn, fødselsdato og bopelsadresse.

Heidi Heitkamp kan komme til å miste plassen sin i Senatet på grunn av lovendring. Foto: Dan Koeck / Reuters

Det siste rammer tusenvis av indianerne i delstaten som bor på reservater og er registrert med en postboks som bopelsadresse.

Lovendringen kan komme til å få en avgjørende virkning på hvem som vinner senatsvalget.

Den sittende senatoren, demokraten Heidi Heitkamp, vant med et flertall på under 3000 stemmer ved valget for seks år siden.

Et skilt på spansk utenfor stemmelokalet i Dodge City viser hvor man kan forhåndsstemme. Foto: JOHN WHITESIDES / Reuters

Flyttet stemmelokale ut av byen

I Dodge City, kjent fra «ville vesten», har den republikanske ledelsen av delstaten Kansas flyttet byens eneste stemmelokale bort fra sentrum.

Den nye stemmelokalet ligger på «den andre siden» av jernbanelinjen, utenfor bygrensen og det går ingen busser i nærheten, skriver Reuters.

Rundt 60 prosent av de rundt 27.000 innbyggerne i Dodge City har latinamerikansk bakgrunn, en gruppe som pleier å stemme på demokratene.

Republikanerne sier at flyttingen skyldes at det tidligere stemmelokalet er under oppussing, men demokratene mener det burde vært mulig å finne et annet lokale i sentrum.

– Dette er et slag i ansiktet på velgere her. De burde gjøre det lettere å stemme, ikke vanskeligere, sier formannen for Det demokratiske partiet i Ford County, Johnny Dunlap.

En gruppe velgere står i kø for å forhåndsstemme i delstaten Georgia forrige fredag. Over 200 stemmelokaler er stengt i Georgia de siste årene, de fleste av dem i fattige områder, skriver The Atlanta Journal-Constitution. Foto: LAWRENCE BRYANT / Reuters

Hundretusener eller millioner av stemmer

På landsbasis er det umulig å si hvor mange amerikanere som er blitt rammet av innstramninger som gjør det vanskeligere å stemme.

En undersøkelse gjort av Den amerikanske riksrevisjonen for fire år siden antydet en nedgang på mellom 2.2 og 3,2 prosentpoeng i delstater med strenge ID-lover.

Undersøkelsen pekte også på at grupper med høy tilbøyelighet til å stemme på Demokratene, som unge velgere og svarte velgere, ble særlig rammet.

En undersøkelse fra velrenommerte Massachusetts Institute of Technology fant at 12 prosent av alle velgere, rundt 16 millioner, opplevde minst ett problem når de skulle stemme i 2016.

Mer enn en million fikk ikke avlagt sin stemme fordi de hadde problemer med å registrere seg, manglet ID-papirer eller måtte stå i lange køer ved valglokalene.

Dersom det tallet skulle vise seg å stemme også ved tirsdagens mellomvalg, kan resultatet bli at en rekke valg blir avgjort av nyinnførte lover og regler som gjør det vanskeligere å stemme.