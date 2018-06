Trump åpner for ny handelsavtale med Mexico og Canada

– Det er to veldig forskjellige land, som kanskje ikke burde ha den samme handelsavtalen, sa presidenten da han møtte pressen i Det hvite hus fredag.

Uttalelsen kommer kort tid etter at Canadas statsminister Justin Trudeau avlyste et møte om Nafta i Washington, etter at USA stilte krav Canada ikke ville gå med på.

– For å være ærlig, jeg ville ikke hatt noe imot om Nafta fikk et nytt navn og ble gjort om til to separate avtaler med Canada og Mexico, sa Trump.

USA, Canada og Mexico holder på å reforhandle frihandelsavtalen Nafta på ordre fra Trump, som tidligere har truet med å skrote hele avtalen fra 1994, men det er en vanskelig prosess.

– Uakseptabelt krav

Trudeau sa torsdag at han hadde tilbudt seg å reise til Washington for å møte Trump sammen med Mexicos president Enrique Peña Nieto, fordi han følte at forhandlingene om handelsavtalen Nafta kunne gå mot en løsning.

Men da visepresident Mike Pence ringte og sa at møtet bare ville finne sted om Canada godtok at en ny Nafta-avtale måtte fornyes hvert femte år, gjorde Trudeau det klart at et slikt krav er fullstendig uakseptabelt.

Canadas statsminister Justin Trudeau avlyste nylig et møte om Nafta i Washington. Foto: Chris Wattie / Reuters

Anspent forhold

Forholdet mellom USA og Mexico er også anspent etter Trumps mange uttalelser om migrasjon og ønske om å bygge en mur på grensen mellom de to landene, som han vil at nabolandet skal finansiere.