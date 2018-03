Trump: – Vi starter å bygge muren på mandag

Først kritiserte presidenten demokratene for over lengre tid å ha lagt hindringer i veien for en budsjettenighet.

USAs budsjett for 2018 er på svimlende 1.300 milliarder dollar.

Deretter skrøt han av spesielt to hjertesaker han har fått inn i budsjettet, nemlig penger til muren og til rekordsatsing på forsvaret.

«Oppstart mandag»

Da han møtte pressen i Det hvite hus fredag kveld norsk tid, la han stor vekt på strakstiltaket for å få opp den svært omstridte muren mot Mexico.

– Vi skal begynne å bygge muren på mandag.

Trump sier at på mandag starter arbeidet med å bygge muren mot Mexico for fullt. Det har vært en rekke demonstrasjoner mot Trumps valgløfte. Bildet er fra en protestaksjon mot Trumps planer i San Diego 13. mars i år. Foto: Guillermo Arias / AFP

En tilfreds Trump sa at i budsjettet ligger det 1,6 milliarder dollar til første steg i byggingen av muren.

Muren mot Mexico har med nasjonens sikkerhet å gjøre, sa presidenten på pressekonferansen som ble overført av nyhetsbyrået Associated Press.

President Donald Trump sier at han skal prioritere bygging av muren mot Mexico og at arbeidet starter for fullt på mandag. Trump signerte budsjettet for 2018 fredag, der 1,6 milliarder dollar er øremerket strakstiltak for å få opp muren. Bildet er fra grensen nær Tijuana og viser noen prototyper av mur. Foto: Gregory Bull / AP

– Muren er viktig fra et militært synspunkt, for å stanse flommen av narkotika og for å stanse den illegale innvandringen, sa Trump.

Valgkamp løfte

Donald Trump lovet i valgkampen å bygge en mur mot Mexico, et løfte han åpenbart ønsker å innfri.

13. mars besøkte han grenseområdet mellom California og Mexico.

– Uten muren blir det et galehus, sa han da.

Trump understreker at de 1,6 milliarder dollar til strakstiltak kun er første steg.

Planen er å bruke 18 milliarder dollar, eller 145 milliarder kroner, fordelt over ti år.

I valgkampen forlangte Trump at Mexico skal betale for muren, noe myndighetene i landet har nektet å gå med på.

Les også: Trump inspiserte prototypene til muren mot Mexico

Kritikk av demokratene

Den andre kampsaken til Trump som han løftet fram på pressekonferansen, er bevilgninger til forsvaret.

Presidenten mente at nedprioritering av forsvaret de siste årene undergraver USAs forsvarsevne.

Han nærmest hoverte over demokratenes sterke motstand mot en kraftig økning av forsvarsbudsjettet.

– Jeg har forsøkt å forklare dem at forsvaret ikke bare er for å beskytte republikanerne, men også demokrater, ja alle amerikanere.

Trump brukte ord som «farlig» og «sprøtt» for å beskrive hva han mente om demokratens holdning.

Les også: Offentlige kontorer i USA slipper å stenge etter enighet om budsjettavtale

«Beste våpen i verden»

Presidenten sa på pressekonferansen fredag kveld norsk tid at forsvaret får en rekordstor økning av budsjettet. I 2018 blir 650 milliarder dollar øremerket forsvaret.

Trump la vekt på at en del av pengene skal brukes på helt nye ubåter med oppgraderte kjernefysiske våpen.

– Må Gud forby at våpnene noen gang vil bli tatt i bruk, sa Trump.

Donald Trump sier at i budsjettet for 2018 ligger det 650 milliarder dollar til forsvaret. Mye av midlene er til oppgradering av ubåter med kjernefysiske våpen og til nye ubåter. Dette er USS Alaska, en ubåt i Ohio-klassen. Foto: Us Navy / Reuters

Han skrøt også av nye marinefartøyer og de nye jagerflyene F-35 som det amerikanske forsvaret satser stort på.

Ifølge presidenten vil forsvaret ha en kapasitet som ingen andre land vil kunne måle seg med.

Motvillig president signerte budsjettet

Det var en noe motvillig president Donald Trump som undertegnet det nye amerikanske budsjettet etter først å ha truet med å legge ned veto.

Budsjettavtalen ble vedtatt i Senatet natt til fredag lokal tid. Men fredag morgen skrev Trump på Twitter at han vurderte å legge ned veto mot avtalen.

Noe motvillig signerte president Trump budsjettet for 2018. Budsjettet er på 1.300 milliarder dollar. Det har i lengre tid vært strid mellom republikanerne og demokratene om budsjettet. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

Trump begrunnet trusselen med at det i utgangspunktet ikke var lagt inn finansiering av grensemuren mot Mexico i budsjettet.

Han kritiserte også demokratene fordi budsjettavtalen heller ikke inneholder noe om den såkalte DACA-ordningen som gir opp mot 800.000 unge immigranter opphold i USA.

Presidenten gjorde det klart at han er imot budsjettet, som er på 1.300 milliarder dollar, men at han likevel valgte å signere det av hensyn til nasjonens sikkerhet.

Et veto fra Trump vil kunne føre til at offentlige etater blir stengt i en såkalt shutdown, ettersom det ikke lenger fins penger til å drifte dem.