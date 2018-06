Trump angriper Trudeau og EU i ny Twitter-tirade

Donald Trump fortsatte dermed de verbale angrepene, eller skal man si Twitter-angrepene mot statsministeren i nabolandet Canada, vel ankommet Singapore.

– Rettferdig handel bør kalles urettferdig når den ikke er gjensidig. I en uttalelse fra Canada står det at de tjener nesten 100 milliarder dollar på handelen med USA (jeg gjetter at de skrøt og ble tatt for det!), skriver Trump.

– Så spiller Justin såret når de blir avslørt, fortsetter han.

I SINGAPORE: President Donald Trump befinner seg i Singapore i forbindelse med toppmøtet med Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Foto: Saul Loeb / AFP

I andre Twitter-meldinger skriver presidenten at det ikke er rettferdig for det amerikanske folket at land har store handelsoverskudd med USA. Han minner også om at USA betaler «nesten hele kostnaden ved å gi de samme landene NATO-beskyttelse».

– EU har et handelsoverskudd på 151 milliarder dollar, og bør betale mye mer for forsvar, skriver Trump.

Til slutt twitrer han:

– Beklager, vi kan ikke la være venner, eller fiender, utnytte handelen med oss lengre. Vi må sette den amerikanske arbeideren først!

Trakk seg

Etter gårsdagens tweets om at USA trekker seg fra slutterklæringen på G7-møtet i Canada, har reaksjonene ikke latt vente på seg.

TRAKK SEG: I twitter-meldinger natt til søndag trakk Donald Trump USAs signatur på G7-møtets slutterklæring. Foto: Handout / Reuters

Trumps begrunnelse for avgjørelsen var det han kalte «falske påstander» fra Canadas statsminister Justin Trudeau under en pressekonferanse lørdag kveld. Trudeau sa at Canada med «fasthet» vil iverksette gjengjeldende tiltak mot USAs stål- og aluminiumstoll 1. juli.

Canadierne sa etter USAs dramatiske G7-exit at Trudeau ikke hadde sagt noe under pressekonferansen, som han ikke hadde sagt før – verken i offentlige eller i private samtaler med presidenten.

Fikk reaksjoner

Mens Trumps rådgivere Peter Navarro og Larry Kudlow var enige med sin sjef, og mente at Trudeau hadde dolket USA i ryggen, svarte søndag flere høytstående profiler på den internasjonale scenen presidenten med en krassere tone.

ØDELEGGENDE: Tysklands utenriksminister Heiko Maas twitret søndag at Trumps twitter-meldinger er ødeleggende. Foto: Sina Schuldt / AP

Tysklands utenriksminister Heiko Maas skrev på Twitter at Trump delvis har ødelagt tilliten mellom USA og Europa.

– Du kan ødelegge en utrolig mengde tillit veldig raskt med en Twitter-melding. Dette gjør det enda mer viktig at Europa står samlet og forsvarer sine interesser enda mer offensivt, skrev utenriksminister Heiko Maas i en Twitter-melding.

– Internasjonalt samarbeid kan ikke bli diktert av sinne og slengbemerkninger, het det fra Frankrikes president Emmanuel Macrons kontor.

– Vi bruker dager på å utarbeidet felles erklæring og forpliktelser. Vi holder oss til dem og den som ikke vedkjenner seg dem, viser mangel på sammenheng og konsistens. La oss være seriøse og vise at vi er verdig vårt folk. Vi gir hverandre løfter, og vi holder dem, skriver Macrons kontor.

Justin Trudeau har ikke kommentert uttalelsene fra Trump eller hans administrasjon. Søndag ettermiddag skrev han imidlertid på Twitter at den historiske avtalen man kom frem til på G7-møtet i Charlevoix, vil styrke landenes økonomi og demokrati.