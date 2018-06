Trumps rådgiver: – Trudeau har dolket USA i ryggen

Larry Kudlow er økonomisk rådgiver for Donald Trump. Søndag gjestet han i CNN-programmet State of the Union, hvor han gikk hardt ut mot Canadas statsminister.

– Han har dolket oss i ryggen, sier Kudlow.

Rådgivernes uttalelser om Trudeau kommer kort til etter at den canadiske statsministeren, under pressekonferansen lørdag, sa at Canada med «fasthet» vil iverksette gjengjeldende tiltak mot USAs stål- og aluminiumstoll 1. juli.

Trump svarte med å instruere USAs representanter til å ikke godkjenne sluttavtalen fra G7-møtet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Presidenten vil ikke la seg herse med av en canadisk statsminister, sier Kudlow til CNN.

Også Trumps handelsrådgiver Peter Navarro gikk søndag hardt ut mot den canadiske statsministeren.

– Det er et eget sted i helvete for enhver utenlandsk leder som engasjerer seg i svikefullt diplomati med president Donald Trump og så forsøker å dolke ham i ryggen på vei ut døren, sier Navarro til Fox News.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Personangrep mot Trudeu

Justin Trudeau har ikke kommentert uttalelsene fra Trumps administrasjon. Søndag ettermiddag skriver han på Twitter at den historiske avtalen man kom frem til på G7-møtet i Charlevoix, vil styrke landenes økonomi og demokrati.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

President Donald Trump gikk selv til personangrep mot den canadiske statsministeren etter at det ble kjent at Canada vil innføre strenge tiltak mot USAs stål- og aluminiumstoll.

– Statsminister Justin Trudeau var så mild da vi møttes under G7-møtet, for så å holde en pressekonferanse etterpå hvor han sier: «USAs toll er fornærmende» og at han «ikke vil bli presset». Veldig uærlig og svakt. Vår toll er et svar på hans 270 prosent på meieriprodukter, skriver den amerikanske presidenten.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Tyskland mener Trump ødelegger tillit

Donald Trump har delvis ødelagt tillitsforholdet mellom USA og Europa ved å trekke støtten til G7-møtets slutterklæring, mener den tyske utenriksministeren.

– Du kan ødelegge en utrolig mengde tillit veldig raskt med en Twitter-melding. Dette gjør det enda mer viktig at Europa står samlet og forsvarer sine interesser enda mer offensivt, uttaler utenriksminister Heiko Maas i en Twitter-melding.

Frankrike reagerer også skarpt etter at Donald Trump likevel ikke ville støtte en felles G7-erklæring.

Helgens G7-møte ble skildret gjennom flere tusen bilder, men dette av Donald Trump i møte med flere verdensledere tar av på sosiale medier. Foto: Jesco Denzel/Bundesregierung /dpa / NTB scanpix

– Internasjonalt samarbeid kan ikke bli diktert av raseriutbrudd og tilfeldige utsagn, heter det i en uttalelse fra kontoret til president Emmanuel Macron.

– Vi bruker dager på å utarbeidet felles erklæring og forpliktelser. Vi holder oss til dem og den som ikke vedkjenner seg dem, viser mangel på sammenheng og konsistens. La oss være seriøse og vise at vi er verdig vårt folk. Vi gir hverandre løfter, og vi holder dem, skriver Macrons kontor.

I uttalelsen fastslås det også at Frankrike og Europa fastholder støtten til G7-erklæringen.