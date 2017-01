Trues med søksmål over innvandringsforbud

Bob Ferguson kunngjorde sine planer om søksmålet mandag, og ble dermed den første statsadvokaten til å hevde han skal ta rettslige handlinger mot Trump-administrasjonen. Søksmålet er mot presidentordren som stenger grensen for syv muslimske land i 90 dager.

Ferguson og 16 andre statsadvokater uttalte søndag at Trumps immigrasjonstiltak var «uamerikansk og ulovlig.»

I tillegg skal det være opprør innad i det amerikanske utenriksdepartementet på grunn av forbudet.

«Forbudet oppnår ikke sitt mål – og virker mot sin hensikt», står det i et opprop som nå blir omtalt i amerikanske medier.

Ifølge Wall Street Journal har godt over 100 ansatte helt opp til høytstående ledere signert med sin støtte til oppropet.

MASSIV MOTSTAND: Trumps innvandringsforbud møter motstand fra mange kanter. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP

Forbudet gjør at personer fra Irak, Iran, Sudan, Libya, Somalia og Jemen nektes inngang de neste 90 dagene. Personer fra Syria nektes opphold på ubestemt tid. Alle landene er muslimske, og forbudet har fått kritikk da mange mener det er innført for å stenge muslimer ute av USA.

«Tiltaket vil ikke nå sitt mål om å gjøre USA tryggere.(...) Dessuten går en slik policy tvert imot amerikanske kjerneverdier som ikke-diskriminering, fair play og det å gi immigranter og besøkende en varm velkomst,» heter det i utenriksdepartementets opprop. Forfatterne av oppropet er også bekymret for at forbudet skal øke risikoen for terrorisme, og dermed virke mot sin hensikt.

Republikansk motstand

Statsadvokaten og Utenriksdepartementet er ikke de eneste som har rykket ut mot forbudet. De republikanske senatorene Tim Scott og Marco Rubio i en fellesuttalelse mandag ettermiddag.

– Måten disse tiltakene har blitt utarbeidet og gjennomført de siste dagene har bidratt sterkt til forvirringen, angsten og usikkerheten som har spredd seg de siste dagene, sier de.

KRITISK: Republikansk senator Marco Rubio. Foto: Drew Angerer / AFP

Pennsylvania-senator Pat Toomey forteller nyhetsbyrået Ap at han er for strengere personkontroll, men at Trump ikke fremmet en god løsning.

– Dessverre var presidentordren ikke god nok. Den var for bred og dårlig gjort reder for, sa han.

Senator Jerry Moran fra Kansas påpeker at Trump burde gått gjennom de vanlige kanalene da han utarbeidet sin ordre.

– Nasjonale sikkerhetstiltak burde alltid bli fremarbeidet i samarbeid med kongressen og det relevante departementet, så Moran.

Reaksjoner verden over

Innvandringsnekten har møtt massiv motbør i hele verden. EUs utenrikssjef Federica Mogherini lovte mandag at EU «aldri vil behandle mennesker på den måten», og amerikanere har protestert i flere amerikanske byer. Dessuten vil over en million briter nekte Trump å besøke Strobritannia.

En av de få som har uttrykt støtte er Polens statsminister Witold Waszczykowski.

Likevel er det ingenting som tyder på at Trump tar kritikk for verken premissene for forbudet, eller måten det ble innført på. I en Twitter-melding skriver han at hvis de hadde annonsert forbudet med en ukes varsel ville mange «bad dudes» hastet inn i USA.