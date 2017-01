EUs utenrikssjef kritisk til president Trumps innreiseforbud

Innbyggere fra sju muslimske land er nektet innreise til USA i en viss periode. Syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid har president Donald Trump bestemt.

– Europa vil ikke behandle mennesker på den måten, sier EUs utenrikssjef, Federica Mogherini i dag til NRK.

Mogherin forteller at hun har lest president Donald Trumps innreiseforbud grundig og er tydelig på at EU vil fortsette å ta seg av syriske flyktninger og andre som flykter fra krig. Hun tror syriske flyktninger er de som først og fremst vil merke konsekvensene av Trump sin avgjørelse.

Må hjelpe for egen sikkerhet

– For EU er det å hjelpe en investering i flyktningens liv, men også for vår egen sikkerhet. For hver dag et syrisk barn er borte fra skolen utsettes han eller hun for en fremtid som definitivt ikke legger opp til forpliktelse og engasjement slik vi ønsker det, sier EUs utenrikssjef.

– Vi har en historie, tradisjon og identitet baserte på det faktum at vi feirer når murer rives ned og det bygges broer. Vi tror på samarbeid og EU vil fortsette å jobbe i samarbeid og respekt med alle land uansett religion i landene. Dette er EU sin måte, jeg er overbevist om at det også er Europas måte sier EUs utenrikssjef, Federica Mogherini til NRK.

USA må ta debatten

Polens utenriksminister Witold Waszczykowski forsvarer i dag Donald Trumps beslutning om å nekte folk fra sju hovedsakelig muslimske land adgang til USA. I et intervju med TV-kanalen Polsat sier han at ingen land har plikt til å ta imot flyktninger. Flere av de populistiske venstreradikale partiene i Europa har også gitt sin støtte til Trump i helgen.

– Hva syntes du om denne støtten til Trump?

– Det flotte med et demokrati er at man kan ha ulike meninger. Denne debatten må først og fremst føres i USA og der er mitt inntrykk at meningene er svært delte både blant politikere og folk flest.

REAGERER PÅ INNREISEFORBUDET: Norge og EU er samstemte i sin reaksjon mot Trump sitt innreiseforbud. Foto: Philip Lote / NRK

EU og Norge samstemte i kritikken

Det var under utenriksminister Børge Brende (H) sitt besøk i Brussel i dag der han hadde møte med EUs utenrikssjef, at Federica Mogherini sa klart fra om hva hun mente om Trump sitt innreiseforbud. Brende mener regjeringen i Norge og EU er samstemte i sin kritikk av reiseforbudene som Trump har utestedet.

– Jeg opplever også at EU er svært bekymret over at USA ikke skal ta imot flyktninger de neste 120 dagene, og også dette midlertidige innreiseforbudet. Vi appellerer om at man må se på det på nytt sier Brende til NRK.