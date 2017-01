Nye protester mot Trumps innreiseforbud

Mens mange politikere verden over reagerer kraftig på innreiseforbudet for flyktninger og innbyggere fra sju muslimske land, møter også mange amerikanere opp for å vise sin misnøye med den nye forordningen fra presidenten.

I flere amerikanske byer er det tillyst demonstrasjoner denne søndagen.

Advokater kommer for å hjelpe

Advokatene Brett Weiss og Daniel Press sier de vil jobbe gratis på Dulles flyplass så lenge det er flyktninger der som trenger dem. Foto: Gro Holm / NRK

Advokatene Daniel Press og Brett Weiss har møtt opp på Dulles-flyplassen utenfor den amerikanske hovedstaden for gi gratis hjelp til dem som måtte trenge det. De har ikke fått vite hvor mange personer som har blitt holdt tilbake etter at den nye forordningen trådte i kraft.

– Vi har fått beskjed om at det ikke er noen i «arrest» nå, men vi vet at det er folk som har blitt holdt tilbake, sier Daniel Press til NRK.

Han tror politiet med vilje feiltolker dem når de stiller spørsmål, og at de derfor sier at de ikke har arrestert noen. Han sier det er flere fly på vei inn og at han regner med at det kommer til å komme flyktninger som trenger assistanse.

– Hvis det er folk der som vi ikke får snakke med og hjelpe, er det i strid med gjeldende regler, sier de to til NRK.

De sier de vil fortsette å jobbe gratis så lenge det er nødvendig.

– Kan ikke skjære alle over en kam

Sabih Usmani, hans mor Sheema Usmani og kona Sarah Bukai har pakistanske røtter. de vil vise solidaritet med dem som nå blir stengt ute fra USA. Foto: Gro Holm / NRK

Også en pakistansk familie er blant dem som har møtt fram for å vise sin solidaritet.

– Det er viktig for å støtte våre amerikanske demokratiske verdier. Det handler ikke om hvorvidt man er fra det eller det landet, vi må hjelpe alle mennesker, sier Sahib Usmani mens demonstrantene roper sine slagord.

Sabih Usmani, har møtt opp sammen med en eldre dame i rullestol, hun er hans mor, Sheema Usmani. De to er amerikanske statsborgere, mens Sabihs kone, Sarah Bukai, har grønt kort.

– Siden jeg kommer fra Pakistan vet jeg hva terror kan føre til. Men man kan ikke skjære alle over en kam. Terrorisme er en ideologi som ikke er knyttet til en spesiell religion eller rase. Terror er knyttet til ekstremister, sier han.

Mener forordningen er rasistisk

Theresa Casetano (med rosa plakat) tror ikke amerikanere flest vil ha det nye innreiseforbudet. Foto: Gro Holm / NRK

Theresa Casetano er medlem av fagforeningen Communication workers of America. Hun bor i Washington DC og har tatt turen ut til Dulles fordi hun mener den nye forordningen fra Det hvite hus er rasistisk.

– Jeg tror ikke det stemmer at mange amerikanere vil ha disse reglene. Det protesteres på flyplasser over hele landet. Dette landet ble bygget av immigranter. Vi er alle barn av immigranter, sier hun og ber Trump oppheve innreiseforbudet.

På Facebook har flere tusen sagt at de vil delta på et arrangement i sentrum av Boston. Det sammen gjelder en tillyst demonstrasjon i Battery park på sørspissen av Manhattan.