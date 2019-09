Trosser evakueringsordre i USA: – Vi frykter ikke orkanen

I Bahamas er letemannskaper i gang med å lete etter døde og skadde etter at orkanen «Dorian» traff nord på Bahamas søndag kveld og tidlig mandag norsk tid.

Fem personer er bekreftet omkommet ifølge myndighetene.

Orkanen har svekket seg etter å ha vært i den høyeste orkan-kategorien, oppe i en vindstyrke på over 80 meter per sekund.

Orkanens kjerne flytter seg tirsdag vekk fra øya Grand Bahama og nordover mot USAs kyst.

På vei mot USA

Orkanens kjerne vil trolig ikke treffe kysten av USA, men myndighetene advarer fremdeles innbyggerne i utsatte områder på grunn av den høye vindstyrken som er forventet.

Før stormen har over to millioner mennesker i Florida, Georgia og Nord- og Sør-Carolina blitt advart om at de burde evakuere, ifølge nyhetsbyrået AP.

Norske Vivian Sandvold filmet disse bildene i Fort Lauderdale mandag. Foreløpig har ikke «Dorian» truffet den amerikanske kysten. Du trenger javascript for å se video. Norske Vivian Sandvold filmet disse bildene i Fort Lauderdale mandag. Foreløpig har ikke «Dorian» truffet den amerikanske kysten.

Ifølge det nasjonale orkansenteret vil sterke vindkast fra Dorian trolig først kjennes i øst og nordøst i Florida tirsdag kveld lokal tid. Orkanen beveger seg sakte, men øker stadig i størrelse.

Onsdag er uværet ventet å komme til kysten av Georgia og Sør-Carolina senere på kvelden. På torsdag vil uværet trolig komme til Nord-Carolina.

Myndighetene i nordøst-Florida ber folk holde seg unna strendene i påvente av stormflo etter orkanen, som vil si at vannstanden kan bli betraktelig høyere og oversvømmelser kan oppstå.

Stenger strender

Ifølge myndighetene kan bølger på opp mot seks meter forventes ved flere strender i nordøst-Florida og skape «livstruende om ikke dødelige forhold».

Politiet har sperra av stranda Cocoa Beach i Florida. Foto: Veronica Westhrin / NRK

På stranda Cocoa Beach i Florida som politiet senere sperra av, snakka NRKs USA-korrespondent med noen av strandgjestene som trosser evakueringsordren.

– Vi har vært hjemme i flere dager og nå kjedet vi oss, sier Kara Wells.

Hun forteller at de ikke bekymrer seg og at de bare ville se på de høye bølgene.

Samtidig som mange evakuerer, drar andre på bar som holder åpent for å servere og gi de gjenværende ved Cocoa Beach øst i Florida en god fest.

I Florida trosser folk evakueringsordre og drar på stranda for å kjenne på vinden og se på bølgene. Foto: Lars Os / NRK

Holder baren åpen

Hunkerdown Hideaway bar ligger i evakueringssonen, men sier likevel at de holder åpent helt til «politiet sier stopp», det skriver USA today.

– Det er dette vi driver med. Vi er orkan-baren, når alt annet er stengt er det en god mulig for oss, sa Katrina Northrup som er daglig leder.

Sherry Netterstrom og Jeanette Ramsay, to lokale damer i baren, forteller NRK at de ikke har planer om evakuere.

– Vi har vokst opp her og er vant til storm. Vi er ikke bekymra, sa en av dem.

Damene forteller at de er godt forberedt, både med ekstra mat og vann og med beskyttelse av huset.

Hunkerdown Hideaway på Cocoa Beach vil ikke stenge baren før de får beskjed av politiet. Foto: Lars Ose / NRK

Enorme ødeleggelser på Bahamas

Dorian har rast over øya Abaco og Grand Bahama søndag og mandag, som har et innbyggertall på rundt 70.000 til sammen. Flyplassen på øya Grand Bahama var to meter under vann etter uværet.

Tirsdag morgen var Dorian en orkan i kategori 3 med vindstyrke på 57 sekundmeter, men senere på kvelden ble den ytterligere nedjustert til kategori 2, opplyser amerikanske meteorologer.

Dorian blir beskrevet som en saktegående orkan, og stod nesten helt stille over Bahamas i en dag med en nedbørsmengde på 89 centimeter med regn, ifølge NASA.

Nå er orkanen på vei vekk fra øygruppa, selv om det er ventet mer ødeleggelser.

En video viser noen av ødeleggelsene på en parkeringsplass utenfor Abaco Beach Resort på Abaco Islands. Foto: AP Du trenger javascript for å se video. En video viser noen av ødeleggelsene på en parkeringsplass utenfor Abaco Beach Resort på Abaco Islands. Foto: AP

FN har estimert at 13.000 hjem på Grand Bahama og Abaco trolig er helt eller delvis ødelagt. I tillegg sa de at mer enn 60.000 mennesker vil trenge mat og vann.

Det lokale politiet har mottatt «enormt» mange meldinger fra mennesker i oversvømte hjem. Mange har også lagt igjen beskjeder hos lokale radiostasjoner i et forsøk på å finne sine kjære som er savnet, ifølge AP.