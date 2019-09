«Dorian» har tatt liv på Bahamas: Nå er den på vei mot Florida

Bahamas' statsminister Hubert Minnis sier sent mandag kveld, norsk tid, at minst fem personer har mistet livet som følge av orkanen «Dorian».

The Bahamas Press skriver på Twitter at en av disse er en ung gutt som druknet i Abacos, i det nordlige Bahamas.

Ifølge Minnis er hjelpemannskaper klare til å hjelpe flere andre, så snart været tillater det.

– Vi står midt i en historisk krise, sier Minnis mandag kveld, ifølge nyhetsbyrået AP.

Vivian Sandvold filmet disse bildene i Fort Lauderdale mandag. Foreløpig har ikke «Dorian» truffet den amerikanske kysten. Du trenger javascript for å se video. Vivian Sandvold filmet disse bildene i Fort Lauderdale mandag. Foreløpig har ikke «Dorian» truffet den amerikanske kysten.

Enorme ødeleggelser

Så mange som 13.000 bolighus kan ha fått skader eller er blitt helt ødelagt under orkanen «Dorians» herjing, ifølge anslag Røde Kors.

Amerikanske meteorologer meldte mandag at orkanen hadde svekket seg fra kategori 5 til 4 og at stormsenteret da befant seg rundt 50 kilometer øst-nordøst for Freeport, den største byen på øya Grand Bahamas.

Bilder og videoer i sosiale medier viser imidlertid at orkanen fortsatt forårsaker store ødeleggelser på øyene i Atlanterhavet.

Landbruksministeren på Bahamas, Michael Pintard, har lagt ut en video som viser at hjemmet hans på Grand Bahamas er ødelagt av vannmassene.

– Det er kjøkkenvinduet mitt som vannet treffer der, det må være om lag seks meter høyt, sier Pintard i videoen.

Værfaste nordmenn

Vivian Sandvold og familien befinner seg i Fort Lauderdale i Florida, og sier til NRK søndag kveld at familien hennes er værfaste på grunn av «Dorian».

– Vi bor ved vannet og har sett at vannet har steget ganske mye. Vi har det verste i vente, sier Sandvold.

Jonny, Vivian og Alida Louise Sandvold er værfaste i Florida. Foto: Privat

Til tross for at Florida fortsatt ikke er truffet med full styrke, sørger vind som har sitt utspring for at de fleste flyplassene i Florida nå er stengt.

– Om den skulle gå mot land, går den rett mot oss. Akkurat nå er det opphold, men det har kommet skikkelige kuler med styrtregn og vind.

Ifølge CNN kommer flere millioner amerikanere i Florida, Georgia og Sør-Carolina til å bli evakuert som følge av «Dorian».

– Vi skulle egentlig på cruise, men det har blitt avlyst. Vi vet ikke når vi kan fly igjen. Hotellet vi bor på er fylt opp med hjelpemannskaper, og det er erklært unntakstilstand her, sier Sandvold, som legger til:

– Vi føler oss trygge, men det er en viss spenning.

Historisk kraftig

«Dorian» traff først land i Elbow Cay på øya Abaco på Bahamas søndag ettermiddag. Det amerikanske orkanvarslingssenteret NHC i Miami meldte om «katastrofale forhold», med stormflo på mellom 5,5 meter og 7 meter.

Kort tid etter ble det meldt om store ødeleggelser.

Vindstyrken på «Dorian» var på det meste oppe i 82,5 meter per sekund, like kraftig som den sterkeste orkanen som er målt av dem som har truffet land, Labor Day-orkanen i 1935.

Kun én orkan er målt med enda høyere vindstyrke i Atlanterhavet, orkanen Allen i 1980, som målte 85 meter per sekund, men den hadde avtatt noe da den traff land. «Dorians» styrke avtok ikke da den først traff land søndag.

Prognosene viser at «Dorian» vil bevege seg i en kurve som går parallelt med den amerikanske kysten. Det er imidlertid ventet at orkanen vil holde seg nær kysten, der den vil hamre løs med kraftige vinder og høye bølger. Det er også fortsatt risiko for at den kan treffe land.

Stengt flyplass i Fort Lauderdale, Florida, mandag. Foto: Michele Eve Sandberg / AFP

Masseevakueringer

Amerikanske myndigheter har derfor beordret masseevakueringer. I South Carolina er om lag 830.000 mennesker omfattet. Der trer evakueringen i kraft midt på dagen mandag. Da blir politi utplassert langs alle de større hovedveiene langs kysten, der det blir enveiskjøring inn i innlandet.

– Vi klarer ikke å gjøre alle fornøyd, men vi mener vi kan holde alle i live, sier guvernør Henry McMaster.

I nabodelstaten Georgia innføres det også tvungen evakuering av innbyggere fra samme tidspunkt. I Florida er det beordret evakuering i noen sårbare kystområder.

I delstaten North Carolina forbereder myndighetene seg på «Dorians» videre ferd senere i uken, der det er ventet kraftig regn, vind og oversvømmelser.

Opptak av orkanen fra Dolphin Cove i Freeport, Bahamas, mandag. Du trenger javascript for å se video. Opptak av orkanen fra Dolphin Cove i Freeport, Bahamas, mandag.