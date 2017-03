Demokratene ber FBI etterforske justisministeren

Demokratene i justiskomiteen i Representantenes hus ber nå FBI om å åpne en kriminaletterforskning av Donald Trumps justisminister Jeff Sessions, melder Reuters.

Torsdag morgen norsk tid ble det kjent at Sessions skal ha vært i kontakt med den russiske ambassadøren to ganger i løpet av fjorårets presidentvalgkamp.

Det var Washington Post som først kunne fortelle om den kontroversielle kontakten.

Møtene skjedde mens Sessions var Alabama-senator, medlem av den innflytelsesrike senatskomiteen for de væpnede styrkene og en av Trumps fremste utenriksrådgivere.

Nektet for enhver kontakt

I tillegg til kontakten – som i seg selv er kontroversiell – nektet Sessions for enhver kontakt med Russland da han ble spurt om dette under nominasjonshøringen i justiskomiteen 10. januar.

En slik høring blir gjort under ed.

Det er uttalelsen til Sessions overfor Kongressen som gjør at demokratene nå mener at FBI bør åpne etterforskning, skriver Reuters.

Republikanernes leder for etterretningskomiteen understreker imidlertid torsdag at det fortsatt ikke finnes bevis for en upassende kontakt med russiske myndigheter, melder nyhetsbyrådet AP.

Sessions kommunikasjonssjef benekter ikke at Sessions møtte ambassadøren, men sier til NBC at Sessions ikke løy i sin forklaring fordi møtet skjedde i kraft av hans stilling som senator, og ikke som Trump-rådgiver.

Men den forklaringen har altså foreløpig ikke vært nok til å stilne kritikken.

– Bør erklære seg inhabil

Tidligere torsdag ba den republikanske majoritetslederen i Representantenes hus, Kevin McCarthy, Sessions om å erklære seg inhabil i en eventuell etterforskning av russernes mulige innblanding i presidentvalget.

– For enhver gransking som blir iverksatt, så er det viktig at alle stoler på den granskingen, sier McCarthy ifølge Reuters.

På spørsmål om dette betød at Sessions burde erklære seg inhabil, svarte McCarthy bekreftende.

– Fra det standpunktet, så tror jeg det hadde vært enklere, ja.

Også andre sentrale republikanere sier Sessions bør trå til side for etterforskningen.

– Jeg vet ikke om det er noen bånd mellom Trump-kampanjen og russerne. Jeg vil ikke basere avgjørelsen min på avisartikler. [Men] om det er noe der, og det går oppover i etterforskningskjeden, kan ikke Jeff Sessions, som er en god venn av meg, ta denne avgjørelsen om Trump, har Lindsey Graham sagt.

– Må trekke seg

Flere høytstående demokrater har allerede krevd at Sessions trekker seg fra stillinga, inkludert Elijah Cummings i kontrollkomiteen, senator Elizabeth Warren og Nancy Pelosi.

– Etter å ha løyet under ed til Kongressen, om sin egen kontakt med Russland, må justisministeren trekke seg. Vi må ha en uavhengig, ekstern kommisjon som etterforsker Trumps politiske, personlige og finansielle bånd til russerne, sa Pelosi i en uttalelse.