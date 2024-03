– Egentlig har jeg vel alltid hatt en dragning mot Hollywood på en eller annen måte. Selv om det ikke er helt stuerent å ha det.

Trond Fausa Aurvåg (51) smiler lurt der han sitter utenfor en diner på Sunset Boulevard i West Hollywood.

Foran seg har han en vaniljemilkshake

Og høyt over oss henger to enorme billboards. De minner alle som går og kjører forbi om hvilken film som er nominert til flest Oscar priser i år.

Trond Fausa Aurvåg har kort fartstid i Hollywood. Men Oppheimer er hans første store Oscarfilm. Foto: Thomas Hass / NRK

Kjempefavoritt

«Oppenheimer» har 13 Oscar-nominasjoner og er storfavoritt til å vinne mange av dem når Oscar utdelingen skjer i Hollywood natt til mandag.

Christopher Nolans epos om atombombens far fikk folk til å gå på kino som aldri før i fjor sommer. Sammen med Barbie-filmen ble Oppenheimer et kinofenomen, og de to filmene spilte inn utrolige 4 milliarder dollar i løpet av noen sommermåneder.

Men selv om Barbie dro inn mest penger, er det Oppenheimer som er Oscarfilmen.

Det er ventet at Nolan vil vinne for beste regi og at prisen for beste mannlige hovedrolle vil gå til Cillian Murphy.

– 5 prosent talent

Trond Fausa Aurvåg spiller den ukrainske forskeren og sprengningseksperten George Kistiakowski i filmen, en liten rolle han fikk etter å ha sendt inn en auditionvideo han hadde tatt opp selv.

– Jeg har sjelden vært borti å få en jobb så lett. Dette var 5 prosent og talent og 95 prosent flaks, ler han.

Han legger til at kona, skuespiller Lena Kristin Ellingsen som er med til Hollywood, gav auditionvideoen terningkast 3.

– Jeg er nok fysisk nokså lik Kistiakowski, sier Aurvåg som mener det var den viktigste grunnen til at han fikk rollen.

Skuespiller Lena Kristin Ellingsen er med til Hollywood for å feire Oscarprisen med ektemannen. Foto: Thomas Hass / NRK

En « oppenhomie »

I fem uker bodde Trond Fausa Auvåg på et kasinohotell i Santa Fe i New Mexico for å spille inn Oppenheimer.

De store stjernene i filmen: Cillian Murphy, Robert Downey Jr, Matt Damon og Emily Blunt oppholdt seg i Los Alamos en halvtimes kjøring unna.

Oscaruka består av møter og nettverksbygging for skuespillere som Trond Fausa Aurvåg Foto: Thomas Hass / NRK

– Jeg syntes først det var kjipt å være på dette kasinohotellet alene, men snart oppdaget jeg at vi var mange der.

Vi laget en meldingstråd som vi kalte «Oppenhomies» slik at vi kunne dele bilder og hjelpe hverandre med ting.

Den norske skuespilleren ler.

– Jeg har sett at Cillian Murphy takker «the Oppenhomies» når han vinner priser. Men Oppenhomiene er jo egentlig bare oss som hadde de små rollene og bodde på kasinohotellet.

Dødens hjelpar

Hollywooddrømmer

Trond Fausa Aurvåg bodde i Los Angeles i noen uker i 2015 da han hadde spilt i Lilyhammer. Men den gangen følte han at han kom for sent til å bruke suksessen serien hadde til å skaffe seg nye roller.

Det er litt derfor han er i Hollywood nå.

Det er viktig å være til stede når en tross alt er med i filmen som kan gjøre rent bord ved en Oscar-utdeling.

– Jeg er helt elendig på møtevirksomhet og small talk. Men da jeg fikk invitasjon til Universals Oscarfest, måtte jeg bare komme.

– Hvor mye betyr det for din karriere, vet du det nå?

– Jeg vet egentlig ikke. Jeg har ikke merket så mye til det.

Men det er alltid bedre å være med i en Christopher Nolan-film enn ikke å være med i en, ler Trond Fausa Aurvåg.

Han legger til at det var en udelt gleder å jobbe med Nolan. De kjente medskuespillerne sa at det føltes som å jobbe på en indie film.