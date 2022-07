Tre personar er drepne og fleire skada etter at ein 22 år gammal mann skaut mot folk på Fields kjøpesenter i København i Danmark søndag.

– Det var frykteleg det som skjedde i går, seier politiinspektør Søren Thomassen på ei pressekonferanse måndag morgon.

Han seier vidare at dei døde er ein 47 år gammal mann med russisk statsborgarskap, og to danske 17-åringar. Ei jente og ein gut.

Fleire personar er lettare skada, og fire andre er kritisk skada. Det er to danskar og to svenskar.

Politiet vurderer at det er tilfeldige offer.

– Vurderinga vår, er at det er tilfeldige offer. At det ikkje er motivert av kjønn eller noko anna, seier Thomassen.

Gjerningsmannen vart pågripen kort tid etter dei første meldingane kom inn, og er no sikta for forsettleg drap, ifølgje politiet.

– Det er viktig å understreka at det ikkje er noko som peikar på at det har vore fleire gjerningspersonar, seier Thomassen.

Politiet veit førebels ikkje kva motivet er.

Redningsmannskapa på ved inn etter skyting på Fields kjøpesenter i København søndag. Foto: RITZAU SCANPIX / Reuters

Innrømmer at han sto bak

Politiet opplyser at dei har avhøyrt 22-åringen kort, og at han har fortalt at det var han som stod bak skytinga.

– Nærare vil eg ikkje gå inn i detaljar om kva han har sagt, seier politiinspektøren.

Gjerningsmannen vil forklare seg ytterlegare under dagens fengslingsmøte.

Han hadde ei rifle og ein kniv då han vart arrestert. Politiet veit også at han hadde tilgang på ein pistol, seier Thomassen.

Han er ikkje kjend for politiet frå før.

Fire YouTube-videoar inngår også i etterforskinga av masseskytinga, opplyser politiet til Jyllands-Posten og DR.

På videoane poserer ein ung mann med ei rifle og ein pistol. Dei vart lasta opp med tekstane «I don't care» og «Quetiapine dosen't work».

Politiet stadfestar at ein kan sjå opplysningar om psykiatrisk medisin på videoar han har lagt ut, og at han er kjend i psykiatrien.

Politiet vil verken stadfeste eller avkrefte om dette er gjeringsmannen.

Videoane vart lasta opp 1. juli, ifølgje Jyllands-Posten. Dei vart fjerna søndag kveld.

Hørte skuddene: – Alle fikk panikk Du trenger javascript for å se video.

– Vore ei vanskeleg natt

Utanfor Fields står det i morgontimane væpna politi. Området er sperra av og stemninga i Danmarks hovudstad er prega av hendinga i går.

Ei mor kjem syklande med dotter si utanfor Amagerhallen – eit mottakssenter som vart oppretta som eit krisemottak etter skyteepisoden i går.

– Det var skremmande, seier mora tydeleg prega.

Når NRK er på mottaksstaden like etter klokka sju har politiet pakka ned. Verken mor eller dotter ønskjer namn eller bilete på trykk.

Dottera var til stades på kjøpesenteret, og vart vitne til dramaet som gjekk føre seg.

– Det har vore ei vanskeleg natt, seier mora.

Kriminalteknikarar er også å sjå på åstaden.