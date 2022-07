Det som trolig er gjerningsmannen skal ha lagt ut videoer der han poserer med våpen. Det skriver danske medier som Jyllands-Posten og DR.

Mannen poserer med en rifle og en pistol, og tittelen på filmen skal være «I don’t care», som på norsk betyr «Jeg bryr meg ikke». I tilleggsteksten til videoen står det «Quetiapine doesn’t work» (oversatt: Quetiapin virker ikke).

Quetiapin er medisin som blir brukt av behandling av schizofreni og behandling av bipolar lidelse.

Videoene er blitt lastet opp noen dager før skytingen på kjøpesenteret.

Politiet bekreftet søndag kveld at de etterforsker flere Youtube-videoer etter skytingen på kjøpesenteret Fields i København. De vil hverken bekrefte eller avkrefte om mannen i videoene er den danske 22-åringen som politiet mener står bak masseskytingen.

Youtubes eier, Google, bekrefter overfor Jyllands-Posten at de har slettet videoene søndag kveld.

På pressekonferansen mandag morgen bekrefter politiet at man kan se opplysninger om psykiatrisk medisin på videoer han har lagt ut, og at han er kjent i psykiatrien.

Jobber for å få klarhet i motivet

– Det vi kan si er at mannen er en 22 år gammel etnisk dansk mann, opplyste politiet på en pressekonferanse i København i Danmark søndag.

Politiet jobber nå på spreng å få klarhet i motivet. Så langt mener politiet at gjerningsmannen var alene.

Bildet viser en mann som ble pågrepet av politiet på stedet. Foto: Dansk TV 2

En mann i 40-årene, en 17 år gammel jente og en 17 år gammel gutt er drept. I tillegg er fire personer alvorlig skadet. Politiet sa på pressekonferansen de mener dette er tilfeldige offer.

Politiet opplyser at de har avhørt 22-åringen kort, og at han har fortalt at det var han som sto bak skytingen. Han vil forklare seg ytterligere under mandagens fengslingsmøte.

– Han hadde en rifle da han ble pågrepet. Vi vet også at han hadde tilgang på en pistol. Han hadde også en kniv da han ble pågrepet, sa sjefinspektør i København-politiet, Søren Thomassen, på en pressekonferanse mandag morgen

Våpnene som ble brukt under skytingen i København, var lovlige, men mistenkte hadde ikke våpentillatelse, sier dansk politi.

– Det ser ut til at mistenkte ikke hadde tillatelse til våpen, opplyste sjefinspektøren.

Politiet tror ikke at det er snakk om terror.

Mahdi Al-Wazni var vitne til hendelsen, og skal ha sett gjerningsmannen på 200 meters hold.

– Han var lys i ansiktet. Han hadde på seg jakt- eller militærklær, forteller vitnet til dansk TV 2.

Ropte at det ikke var ekte

Al-Waznis bilde av mannen viser at han hadde på seg grønne shorts og en mørk singlet. Han bar et langt våpen som lignet på en hagle.

– Han virket veldig voldelig og sint, sier i Al-Wazni, som sier at han hadde kontakt med ham i rundt ett minutt før gjerningsmannen dro for å skyte.

– Han snakket direkte til meg og sa at den ikke var ekte mens jeg filmet ham.

– Han virket veldig stolt over det han gjorde.

Følte du deg ikke i fare?

– Jo, jeg gjorde det. Alle stakk av og jeg var den eneste der. Men ja – jeg tenkte ikke på noe annet enn å gå for å finne datteren min.

Datteren hans skal være trygg.

Var vitne til konfrontasjonen

Vitner skal ha sett politiet konfrontere en person med våpen ved kjøpesenteret, ifølge Ekstra Bladet.

– Vi tar til venstre mot Kastrup flyplass og der ser vi tre til fire politibetjenter. De roper til en mann med et våpen i hånden. Det ligner på en banerifle, sier vitnet til Ekstra Bladet.

– Vi kunne høre at de ropte «Legg ned våpenet» og skyter et par varselskudd. Og så er vi borte, sier vitnet til avisen.

Hører skudd – løper i panikk Du trenger javascript for å se video.

– Vi skulle inn på Fields og forlater bilen nede i parkeringskjelleren. Da vi er på vei ut av bilen kommer det masse mennesker løpende, sier vitne.

Andre vitner har fortalt at de hørte en høy og bråkete lyd inne på kjøpesenteret. Først trodde de at det var brannalarmen på senteret.