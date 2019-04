Tre dansker blant de drepte i terrorangrepet i Sri Lanka

Minst 207 mennesker er drept i bombeangrepet på Sri Lanka søndag og minst 450 mennesker skal være skadet og innlagt på sykehus. De fleste skal være fra Sri Lanka.

Minst 35 av de drepte skal være utlendinger.

Disse skal være statsborgere fra blant annet Danmark, USA, Storbritannia, Nederland Portugal, Tyrkia, India og Kina.

Det danske utenriksdepartmentet bekrefter ved 18-tiden søndag at tre danske statsborgere er blant de omkomne.

NTB melder søndag ettermiddag at det danske forsvaret sender fly nedover til Sri Lanka for å bistå danske statsborgere. Danmark har ingen ambassade i Sri Lanka.

– I flyet vil det være folk fra utenriksdepartementets Borgerservice, politiet og akuttjenestene. De skal bistå de danskene som måtte ha behov på stedet, sier Ib Petersen i dansk UD til NTB.

Ifølge Danmarks Radio avbryter også statsminister Lars Løkke Rasmussen ferien og reiser hjem fra Færøyene. Han var søndag ettermiddag på vei til Danmark, ifølge den danske avisen.

I 18-tiden søndag har norsk UD fortsatt ingen indikasjoner på at nordmenn er rammet i angrepet.

– Utenriksdepartementet og ambassaden jobber med å få oversikt over hendelsene og er i kontakt med lokale myndigheter og andre land, sier seniorrådgiver i UD, Per Bardalen Wiggen til NRK.

– Vurderer dere å sende ned fly for å bistå nordmenn i landet?

–Vi vurderer forløpene behov for å styrke ambassaden, sier Wiggen.

Utenriksdepartementet opplyser at de har mottatt mange telefoner fra pårørende i Norge og fra dem som befinner seg på Sri Lanka i etterkant av angrepet.

Et fåtall personer har bedt om assistanse til å komme hjem. Disse er anmodet om å ta kontakt med sine flyselskaper for å endre billetter.

Den danske statsministeren Lars Rokke Rasmusen skal ha avbrøt ferien sin da nyheten om bombeangrepet på Sri Lanka. Foto: Olivier Matthys / AP

Fem britiske blant de døde

Britene skal også være rammet av angrepet, bekrefter den britiske høykomisseren for Sri Lanka, James Dauris på Twitter. Ifølge Sri Lankas utenriksminister, skal det være snakk om fem britiske satsborgere, melder The Guardian. To av disse skal også ha amerikansk statsborgerskap.

Minst to av de drepte skal være tyrkiske statsborgere, skriver Tyrkias statskanal Anadolu. To kinesiske statsborgere er også blant ofrene, melder den kinesiske ambassaden i Colombo ifølge kinesiske Xinhua News.