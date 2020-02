Tok i mot koronafaste cruiseturistar med opne armar

Kambodsja gjekk med på å ta imot skipet Westerdam etter at Thailand, Japan, Taiwan og Filippinane nekta skipet å gå innom på grunn av frykt for virussmitte om bord.

Passasjerar og mannskap om bord har vore i ufrivillig karantene til sjøs i to veker.

Westerdam vart nekta å leggje til kai sjølv om selskapet Holland America Line sa at det ikkje var nokon tilfelle av covid-19-virus om bord blant dei 1.455 passasjerane og mannskapet på 802.

Passasjerane jubla då dei gjekk i land og fekk blomster av statsministeren Hun Sen. 414 av dei flyr til hovudstaden Phnom Penh fredag og vidare til sine endelege reisemål.

Les meir: Krisestemning i bilindustrien

GJESTMILD: Kambodsja sin statsminister Hun Sen, gjev ein bukett med blomster til ein passasjer frå cruiseskipet Westerdam. Foto: Heng Sinith / AP

Om lag 20 passasjerar om bord i cruiseskipet skal ha meldt om magesmerter eller feber, men ingen skal ha fått påvist det nye koronaviruset covid-19.

Det nye koronaviruset har kosta over 1.400 menneske livet i Kina og nær 60.000 er smitta. På et cruiseskip som ligg for anker utanfor kysten av Japan, er det registrert 218 smittetilfelle.

Skipet Westerdam begynte seglturen i Singapore førre månad, og det siste anløpet var i Hongkong, der 51 tilfelle av koronaviruset og eitt dødsfall er stadfesta.